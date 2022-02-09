Rescatan a mujer que pasó 2 días en un colchón sobre el lago Texoma

Dos trabajadores de un tren de carga lograron rescatar a una mujer que llevaba dos días flotando en un colchón inflable sobre el lago Texoma, en Estados Unidos, a pesar de las bajas temperaturas.

Cristhian Sosa, conductor del tren de carga indicó a medios locales que se dirigía a Texas desde Madill, Oklahoma, cuando se dio cuenta que en el lago Texoma había una mujer pidiendo ayuda, por lo que él y el maquinista Justin Luster, se acercaron a ayudarla.

De acuerdo con los dos trabajadores, la mujer agitaba los brazos y gritaba pidiendo ayuda, de inmediato detuvieron la marcha del tren y se acercaron a la persona que se encontraba varada en las rocas junto al lago.

Cristhian Sosa señaló que la mujer se llamaba Connie y cuando la rescataron presentaba cortes y sangre en las manos: “estaba mojada, confundida y no recordaba el tiempo”, indicó el trabajador del tren a medios locales.

Y añadió que la mujer se encontraba en las primeras fases de la hipotermia debido a que las temperaturas en el lago Texoma eran de menos cero grados centígrados, además nevaba ligeramente en la zona.

¿Qué hacía la mujer flotando en un colchón sobre el lago de EU?

La mujer relató a sus rescatistas que llevaba dos días flotando en un colchón inflable sobre el lago Texoma porque intentó utilizarlo para llegar a un barco en la orilla. Además, añadió que al principio se encontraba con su prometido, con quien se metió al lago para recuperar algunos objetos.

No obstante, terminaron por separarse ya que él utilizó otra cosa para mantenerse a flote en el lago Texona, y él sí logró llegar a la orilla, por lo que acudió a una casa cercana para pedir ayuda a las autoridades y rescatar a la mujer. El prometido indicó a la policía que su pareja había sido arrastrada por el lago.

Las autoridades recibieron la llamada del prometido una hora antes de que los trabajadores del tren de carga se comunicaran con la policía para informar sobre la mujer flotando en un colchón sobre el lago Texona.

Después del rescate, la mujer fue trasladada a un hospital cercano por los servicios de emergencia de EU, las autoridades indicaron que esperan que su recuperación sea buena.