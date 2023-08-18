VIDEO: Mujer se divorcia para casarse con un supuesto actor de “Stranger Things” y termina estafada

Una mujer se divorció de su marido para iniciar una relación con Dacre Montgomery, el actor que interpretó a “Billy”, en la exitosa serie “Stranger Things”; sin embargo todo se trató de una estafa en redes sociales.

La víctima, identificada como Mckala, era una mujer apasionada por el cine y las series, quien relató que conoció al estafador en un foro de artistas en línea, donde el sujeto aseguró que era el famoso actor.

Aunque en un principio sospechó que se podría tratar de una estafa, finalmente cayó en el juego debido a la habilidad del sujeto que se estaba haciendo pasar por Dacre Montgomery.

El hombre con el que hablaba la convenció de que era el actor porque le mandaba poemas similares a los que publicó el verdadero Dacre en un libro; además le dio detalles de lo que pasaría en la serie “Stranger Things”, y a pesar de que solo eran coincidencias, McKala terminó convencida de que hablaba con él.

La mujer pasó más de un año intercambiando mensajes románticos con el estafador, quien le pidió mantener “su relación en secreto” porque él estaba casado con la modelo australiana Liv Pollock.

“Se sinceró conmigo después de unos meses sobre su pareja, mencionando que ella es muy controladora con él. No puede hacer lo que quiere y ella siempre está presente, supervisándolo”.

Durante ese tiempo, la mujer se divorció de su esposo y envió 10 mil dólares, equivalente a 170 mil pesos mexicanos, en tarjetas de regalo al estafador.

Sin embargo, el no tener contacto en persona con él, ni llamadas comenzó a hacerla dudar de la veracidad de su relación, por lo que buscó ayuda en la serie de YouTube Catfished, donde compartió su historia.

Finalmente descubrió que todo se trató de una estafa, que nunca conoció al verdadero Dacre Montgomery, sino a un hombre que se hizo pasar por él para pedirle dinero.

Mujer es estafada por un falso Brad Pitt

Este no es el primer caso en el que una mujer se enamora de un supuesto artista a través de redes sociales y termina estafada.

En junio se dio a conocer el caso de una mujer española fue estafada por un hombre que se hizo pasar por el famoso actor Brad Pitt, quien la enamoró para que la chica le estuviera dando dinero, en total el estafador recibió 186 mil dólares.

La mujer española fue contactada a través de una página de Facebook del club de fans del actor. Empezaron prometiéndole que lo conocería y podría hablar con él. Luego le enviaban cartas, una vez que la mujer se creyó que realmente hablaba con Brad Pitt fue cuando comenzaron las peticiones de dinero.

