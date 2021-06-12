Mujer desaparecida 11 años estaba en casa del vecino, ¡eran pareja!

Una mujer desaparecida durante 11 años, pudo ser localizada por su familia en la casa de un vecino de la aldea de Ayalur, en Palakkad, India, donde se ocultó todo ese tiempo para estar cerca del hombre que amaba, con quien no podía mostrarse en público por ser de diferentes religiones.

Sajitha fue encontrada en una vivienda que solo estaba separada por 500 metros de la casa de sus padres, quienes no dejaron de buscarla a lo largo de los años y no sospechaban su romance con Alinchuvattil Rahman.

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Según medios locales, los padres de Rahman vivían en la misma casa, pero nunca se dieron cuenta de la presencia de la mujer, que presuntamente permaneció en una habitación separada que siempre estaba cerrada con llave.

Esa habitación tenía barrotes en la ventana, para que nadie pudiera entrar y descubriera que la mujer desaparecida se encontraba en ese sitio, al lado del hombre del que estaba enamorada y que había sido su vecino.

Por casualidad, descubren el paradero de la mujer desaparecida más de una década

La joven pudo ser localizada debido a que Rahman, de 34 años, salió de su casa y durante tres meses su familia no supo nada sobre su paradero, por lo que presentó una denuncia a las autoridades.

Pero antes de que las autoridades lo encontraran, su hermano mayor lo vio por casualidad mientras caminaba por la aldea de Ayalur y decidió seguirlo, de esa manera pudo descubrir que la pareja se había ido a vivir a otra aldea, donde rentaban una vivienda.

Deepa Kumar, oficial de la comisaría de Nenmara, explicó a medios locales que la mujer desaparecida y su vecino mantuvieron oculta su relación porque sus familias eran de diferentes religiones.

“Su historia es inusual, pero llevamos a la pareja a la casa de Rahman y nos contaron cómo Sajitha había vivido en secreto en una sola habitación durante todos estos años”, detalló Kumar.

La joven salió de su casa en febrero de 2010 y se fue a vivir con su vecino, de quien nunca sospecharon. “Nadie sabía de esa aventura, en cualquier fuga, ambas personas desaparecen”, dijo la oficial de la comisaría.

Después del hallazgo de ambos jóvenes un tribunal local determinó que podían vivir juntos, a pesar de que las diferencias religiosas entre sus familias.

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