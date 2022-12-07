Mujer desconecta respirador de una paciente en un hospital de Alemania

Una mujer de 72 años de edad fue detenida y acusada de intento de homicidio por desconectar el respirador de una de otra paciente en un hospital de Mannheim, al suroeste de Alemania.

De acuerdo con medios locales, la mujer desconecto dos veces en menos de un ahora el respirador de una de sus compañeras de cuarto en el hospital porque “le molestaba el ruido”, sin tomar en cuenta que era indispensable para la otra persona.

Mujer desconecta respirador de otra paciente en Alemania

Las autoridades de Alemania relataron que alrededor de las 20:00 horas del pasado 29 de noviembre, la mujer detenida apagó el respirador de su compañera, de 79 años de edad. Cuando las enfermeras se dieron cuenta, lo volvieron a conectar y le advirtieron que era vital para la paciente.

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Sin embargo, minutos más tarde la mujer volvió a apagar el respirador, dejando sin oxígeno a la otra mujer; al darse cuenta, los médicos corrieron a la habitación y la tuvieron que trasladar a cuidados intensivos. Aunque la paciente sobrevivió, se encuentra delicada.

“El personal tuvo que reanimar a la paciente que se quedó sin oxígeno y todavía está bajo supervisión en el área de cuidados intensivos”, indicaron las autoridades de Alemania.

La arrestada indicó ante las autoridades que le molestaba el ruido que generaba el respirador, por lo que decidió apagarlo, añadió que no pensó en las consecuencias. La mujer fue arrestada y trasladada a prisión donde enfrenta acusaciones por intento de homicidio.

No se dio a conocer las identidades de las mujeres involucradas ni tampoco si había algún tipo de relación o parentesco entre ellas que haya generado la molestia de una.

