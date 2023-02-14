Encuentran a una mujer descuartizada en parque de Francia

El pasado lunes fue encontrado el torso de una mujer en el parque Buttes Chaumont de París, Francia, uno de los jardínes más populares del país, a donde acuden corredores. De acuerdo con las autoridades, el hallazgo lo realizaron empleados de mantenimiento, quienes vieron una bolsa con los restos de una mujer descuartizada.

Un día después, las autoridades de Francia encontraron la cabeza y otros restos humanos de una mujer descuartizada dentro de una bolsa que se encontraba en las vías del tren que cruza el parque.

🔴 Le corps d'une femme découpé en plusieurs parties a été découvert dans le parc des Buttes-Chaumont.



Le groupe cynotechnique de la BSPP est engagé pour procéder à des recherches. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Usx4nLPq43 — Clément Lanot (@ClementLanot) February 13, 2023

Las autoridades de Francia cerraron al público el parque mientras realizaban las investigaciones correspondientes, ya que por el momento se desconoce la identidad de la mujer descuartizada.

De acuerdo con medios parisinos, todos los restos hallados pertenecen a la misma mujer, por lo que se abrió una investigación por homicidio para determinar quién era la persona y por qué la mataron de una forma tan cruel.

Hallazgos de cuerpos descuartizados en Francia

Esta es la segunda vez que se encuentra el cuerpo de una persona descuartizada en Francia en lo que va del año. El mes pasado fueron encontrados los restos humanos de un joven descuartizado en las tuberías de un edificio.

De acuerdo con medios locales, los restos del joven fueron lanzados por el desagüe de un edificio con la intención de deshacerse de ellos.

Las autoridades de Francia descubrieron que los restos hallados en el edificio correspondían a un joven de 17 años de edad. Asimismo lograron detener a un sospechoso por el asesinato. Se trataba de un hombre de 28 años, conocido por padecer trastornos mentales.

