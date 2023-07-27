VIDEO: Mujer desnuda dispara contra autos en autopista de California

En San Francisco, Estados Unidos, una mujer protagonizó un hecho desconcertante al caminar completamente desnuda con un arma de fuego que disparó contra los vehículos que veía a su paso en una concurrida autopista.

El incidente ocurrió cerca del Puente de la Bahía, lo que provocó que la autopista se cerrara temporalmente por razones de seguridad. Los carriles de la vía estuvieron cerrados cerca de 12 horas.

Autoridades de la Patrulla de Caminos de California dijeron que el suceso fue reportado por primera vez alrededor de las 4:40 de la tarde por un conductor que observó a la mujer comportándose de modo extraño mientras conducía de manera peligrosa hacia el este de la ciudad. Posteriormente, la mujer detuvo su coche, salió completamente desnuda con un cuchillo en mano y comenzó a gritar a los demás conductores.

Después de volver a su vehículo y conducir una corta distancia, la mujer se detuvo nuevamente cerca del área de peaje, bajó del automóvil y exhibió un arma de fuego. Algunos testigos informaron que realizó disparos al aire y hacia los vehículos detenidos en la zona. Pese a que sí impactó a varios vehículos, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Una mujer desnuda dispara contra los vehículos en una autopista de San Francisco.

Parece que se consigue fácil un arma en USA! pic.twitter.com/vedvzVmBQn — Angel Camarena (@angelca78307733) July 27, 2023

¿Qué pasó con la mujer desnuda?

Minutos más tarde la policía llegó y cuando ubicó a la mujer , fue hacia ella y pudo detenerla sin problemas o resistencia alguna. La detención se llevó a cabo en la Interestatal 80. Los agentes decidieron trasladarla a un hospital local para una evaluación psiquiátrica.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidiad de la mujer y los investigadores buscan determinar qué provocó el arrebato de la fémina, y si alcohol o drogas jugaron un papel en el atentado.

Debido a la severidad del incidente aquí, hay cargos criminales que podrían ser presentados”. Agente Andrew Barclay.

El agente agregó que esperan que el hospital haga su trabajo para después darle a la mujer el tratamiento y ayuda que necesita, y una vez sea dada de alta, la podrán poner bajo custodia.