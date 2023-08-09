Mujer de 50 años es atacada por un tiburón en playa de Nueva York

Las autoridades de Nueva York informaron que una mujer fue herida por la mordida de un tiburón cuando se encontraba nadando en Rockaway Beach, por esto tuvieron que trasladarla de emergencia a un hospital cercano, pues se presume se encuentra grave tras recibir el ataque.

De acuerdo con los primeros informes del departamento de seguridad eran aproximadamente las 18:00 horas del lunes cuando distintos testigos alertaron que una mujer de 50 años tenía una lesión en la pierna izquierda.

Mujer atacada por un tiburón está en condición crítica

Al recibir el llamado de auxilio, los salvavidas se dirigieron rápidamente a la zona de emergencia, posteriormente la trasladaron al Hospital Jamaica por laceraciones que sufrió por la mordida en el muslo izquierdo. De momento no ha dado más información sobre cómo evoluciona el estado de salud de la víctima.

Luego del rescate, Rockaway Beach suspendió cualquier actividad como nadar o surfear como medida de precaución, pues en los últimos meses ha incrementado la presencia de tiburones; intentaron rastrear a los que cometieron el ataque pero no dieron con ellos.

¿Cuántos ataques de tiburón registra Estados Unidos en los últimos años?

Expertos de la Universidad Internacional de Florida han dedicado lo últimos meses para estudiar la constante presencia de tiburones en sus costas, según los datos arrojados en 2022 registraron 57 mordidas, aunque no especificaron cuantas de las personas afectadas terminaron con daños de por vida.

Durante el verano de 2023 contabilizan cinco ataques de tiburones hacia nadadores y de momento se desconocen los motivos por los que incrementaron su actividad, especialmente, en Long Island.

¿Qué hacer si ves un tiburón en la playa?

Aunque es poco probable que un tiburón ataque a una persona los últimos casos abren el tema de conversación sobre qué hacer en caso de encontrar a uno en la playa, estas son las medidas recomendadas:

