Mujer sale del coma e identifica a su hermano como su agresor en EU

El caso de una mujer que despertó del coma tras dos años para identificar a su agresor llamó la atención en Estados Unidos, ya que resultó ser su hermano.

El presunto agresor evadió la justicia durante dos años pensando pero no contaba con que su hermana Wanda despertaría del coma para denunciarlo.

BREAKING:Jackson Co. deputies have arrested Daniel Palmer for the attempted murder of his sister, Wanda Palmer, 2 years ago. Wanda has been in a coma since the brutal attack nearly killed her. Sheriff tells me she was able to recently identify her attacker & arrest was made today pic.twitter.com/8yd4POSC1r — Leslie Rubin (@LeslieRubinWCHS) July 15, 2022

El 10 de junio de 2022, los vecinos de Wanda llamaron a la policía, ya que fue atacada dentro de su casa en Virginia Occidental.

Debido a las heridas que tenía, servicios de emergencia dieron por muerta a Wanda, quien yacía sobre su sofá, sin embargo, aún respiraba.

"No hubiera apostado ni un centavo por su vida esa mañana. Estaba en tan mal estado. Ya sabes, consistente con algún tipo de lesión tipo machete o hacha", explicó el alguacil Ross Mellinger, del condado de Jackson.

Hermano de Wanda era el principal sospechoso

Autoridades no tenían registros telefónicos ni cámaras de vigilancia sobre la noche de la agresión, solo un testigo que vio al hermano de la mujer en la entrada de su casa.

La policía tenía conocimiento de que la relación entre Wanda y su hermana era violenta, pero en dos años no existían cargos.

Luego de dos años de la agresión, hace dos semanas la mujer logró despertar del coma en el que se encontraba para hablar con la policía sobre su agresor y respondiendo “sí” y “no” a las preguntas que le hicieron, fue suficiente para arrestar a su hermano.

"Que ella pueda despertarse y decir, ya sabes, dar el nombre, gracias a Dios. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias a Dios, porque definitivamente merece justicia", declaró Ross Mellinger, alguacil del condado de Jackson.

El hermano de la mujer, Daniel Palmer III, de 55 años, está acusado de intento de asesinato y lesiones dolosas y se le impuso el pago de una fianza equivalente a poco más de 10 millones de pesos. Mientras su hermana Wanda se recupera de las lesiones.

"En este momento, se trata solo de un testimonio de ella, su bienestar, su capacidad para recuperarse y su fuerza para seguir adelante", explicó el alguacil del condado de Jackson.