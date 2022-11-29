Mujer se reencuentra con su hija secuestrada hace 51 años

Después de 51 años, una mujer se reencontró con su hija que fue secuestrada cuando era una bebé, en Fort Worth, Estados Unidos. La familia compartió en sus redes sociales que lograron encontrar a Melissa Highsmith gracias a las coincidencias de ADN del servicio de ascendencia 23andMe.

“Mamá y papá conocieron a Mel por primera vez ayer, después de 51 años, e hicieron más pruebas de ADN oficiales y legales”, informó la usuaria Sharon Rose Highsmith sobre el reencuentro con su hermana.

No obstante, la mujer agregó que desde que vieron las fotos de Melissa y una marca de nacimiento sospecharon que ella era la bebé que fue secuestrada hace 51 años, no obstante, esperaron hasta la confirmación oficial.

|Facebook Sharon Rose Highsmith

Mujer secuestrada se reencuentra con su familia

La mujer relató que su hija fue secuestrada por la mujer que la cuidaba en 1971, cuando Melissa tenía 22 meses de nacida; desde entonces la familia se dedicó a buscar a la menor con ayuda de las autoridades e investigadores privados.

De acuerdo con CNN, la hija de la familia Highsmith vivió en Fort Worth bajo el nombre de Melania, sin saber que había sido secuestrada y que existía una alerta de búsqueda con su foto y nombre verdadero.

|Facebook Sharon Rose Highsmith

Los papás de Melissa dieron con ella a través de una coincidencia de ADN en 23andMe. Entonces el papá se comunicó con ella y le explicó que estaba buscando a su hija que había sido secuestrada hace 51 años.

Melissa le contó a la persona que la había criado y esta le confirmó que ella era la niña a la que había buscado durante 51 años.

“Le pregunté a la persona que me crió: ¿‘hay algo que necesites decirm

e?’ y confirmó que ella sabía que yo era la bebé Melissa, así que eso lo volvió real”, dijo.

Tras reencontrarse, Melissa y su verdadera familia intentarán recuperar el tiempo perdido. En tanto, la policía de Fort Worth dijo que estaba feliz porque una mujer se reecontró con su hija secuestrada y que realizarán las investigación necesaria para descubrir qué pasó hace 51 años.

