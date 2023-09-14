Mujer muere de botulismo tras comer sardinas mal conservadas; hay más intoxicados

Una mujer muerta y al menos una docena de heridos por un presunto brote de botulismo ocurrió en Francia, donde la Dirección General de Sanidad del país europeo emitió un informe sobre los intoxicados por comer sardinas.

Los lamentables hechos ocurrieron en un restaurante de la ciudad francesa de Burdeos, donde la víctima fatal tenía tan solo 32 años, mientras que las otras personas intoxicadas, se conoce, son de origen estadounidense, canadiense, irlandés y alemán.

Se conoce que estas personas consumieron alimentos en restaurante francés entre los días 4 y 10 de septiembre en el restaurante Tchin Tchin Wine Bar, donde se hizo un preparado con sardinas.

Turistas intoxicados están en cuidados intensivos

De acuerdo con autoridades francesas, al menos ocho personas continúan hospitalizadas y se encuentran en el área de cuidados intensivos bajo un seguimiento continuo.

Aunque aún se realizan exámenes para esclarecer lo ocurrido, no se descarta que aparezcan más casos con esta enfermedad, pues su incubación es de varios días, por lo que se encuentran, en ese sentido, a la espera.

El botulismo es una afección poco frecuente, pero grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo y que incluso puede causar la muerte.|Unplash

En cuanto a lo explicado por el dueño del lugar, quien ofreció el preparado de sardinas que dañó a los turistas, explicó a un medio local que había tirado algunas de las latas de sardinas debido al "mal olor" que desprendían cuando las abrió. "Otras parecían frescas y se sirvieron a los clientes", agregó.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una afección poco frecuente, pero grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Un tipo de bacteria llamada "Clostridium botulinum" produce la toxina.

Los tres tipos frecuentes de botulismo son los siguientes:

Botulismo alimentario. Las bacterias dañinas prosperan y producen la toxina en ambientes con poco oxígeno, como en los alimentos enlatados en el hogar.

Botulismo por herida. Si las bacterias ingresan a través de un corte, pueden provocar una infección peligrosa que produce la toxina.

Botulismo infantil. Este tipo más frecuente de botulismo comienza después de que las esporas de la bacteria "C. botulinum" se multiplican en el tracto intestinal del bebé. Suele ocurrir en bebés de 2 a 8 meses de vida. En casos poco frecuentes, este tipo de botulismo intestinal también afecta a los adultos.

El botulismo puede ocurrir como resultado de la contaminación de los alimentos o de una herida. También puede ocurrir cuando las esporas de una bacteria crecen en el intestino del bebé. En ocasiones poco frecuentes, el botulismo también puede ser el resultado de un tratamiento médico o del bioterrorismo.

