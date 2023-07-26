¡Trágico desenlace! Mujer muere instantes después de recibir la propuesta de matrimonio

Una mujer murió de manera trágica poco después de que recibiera la tan anhelada propuesta de matrimonio de parte de su pareja. Los futuros esposos se reunieron para celebrar la noticia con un “día de campo” durante el atardecer, cuando súbitamente, la mujer de 39 años resbaló por accidente y terminó al fondo de un acantilado a más de 30 metros de profundidad.

La tragedia recrudece debido a que sucedió poco después de que ella recibiera la propuesta de matrimonio de parte de su novio., por lo que ese momento lleno de felicidad fue opacado por un lamentable accidente que no solo terminó con la vida de la chica, sino con los sueños y planes de su pareja además del inmenso dolor que provocó en su familia.

Uma mulher de 39 anos faleceu após cair de um penhasco na cidade costeira de Çanakkale, na Turquia.



No mesmo dia, 6 de julho, momentos antes do trágico acidente, o namorado da designer Yesim Demir, Nizamettin Gursu, pediu-a em casamento. pic.twitter.com/fPVi4DSwmq — Mundo Vivo (@mundo__vivo) July 25, 2023

Romántica propuesata de matrimonio termna en una tragedia en acantilado de Turquía

En este lamentable caso, la propuesta de matrimonio que la pareja protagonizó en Canakkale, una ciudad en el noroeste de Turquía, se convirtió en un momento inolvidable pero no por lo positivo y feliz del futuro enlace, sino por un fatal accidente que ocurrió cuando la joven mujer cayó al precipicio instantes después de que le había dado “el sí” a su novio.

Yesim Demir y su entonces prometido, Nizamettin Gursu, disfrutaban de un “picnic” con la finalidad de celebrar la ocasión acerca de que Nizamettin le propuso matrimonio a su novia cuando ésta cayó más de 30 metros desde el acantilado.

Nizamettin fue al auto por la comida y bebida para celebrar, cuando súbitamente escuchó un grito que jamás olvidará, el novio se apresuró a regresar al acantilado solo para descubrir que su prometida se cayó al acantilado.

Her fiancé, Nizamettin Gursu, had briefly left the spot to retrieve items for a celebratory picnic and heard her scream upon his return. He found her in critical condition and despite surviving the fall initially, her injuries were too severe. — MOROCLES (@morocles) July 25, 2023

Mujer perdió el equilibrio tras beber alcohol durante celebración

Cabe señalar que Yesim sobrevivió a la caída de más de 30 metros, pero después de prácticamente 1 hora de esfuerzos de reanimación, los paramédicos que respondieron al siniestro, la declararon muerta. Nizamettin Gursu le dijo a los medios locales que su prometida eligió ese lugar para comprometerse porque lo consideró bastante romántico. "Bebimos un poco de alcohol. Todo sucedió a la vez. Perdió el equilibrio y se cayó": Gursu.

A pesar de que en las redes sociales es muy común ver fotos y videos de los momentos inmortalizados de las propuestas de matrimonio, también se registran algunas historias que verdaderamente resultan estremecedoras.