Mujer se niega a pagar y ataca violentamente a vendedora de tacos

¿Todo bien en casa? El Departamento de Policía de los Ángeles mantiene bajo custodia a una mujer que agredió violentamente a una vendedora de tacos después de negarse a pagar por la comida.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 6 de agosto en el vecindario de Watts, en Los Ángeles, cuando una mujer pretendía retirarse de un puesto de tacos luego de comer. En ese momento, la vendedora de tacos se acerca para cobrar por el pedido, pero en respuesta recibe un golpe y varios insultos.

En la grabación, se observa que la sospechosa identificada como Renee Latrice Hines, de 36 años, sacó un gas pimienta con el que también atacó a la joven. Posteriormente, se acerca a las bandejas para arrojar todos los productos al suelo y huir en su automóvil.

“Cuando terminó de rociarme, comenzó a tirar todo y luego me agarró y comenzó a golpearme... Me tiró del pelo y luego me dio un puñetazo en los hombros, me golpeó en la cara y luego me dejó ir”, declaró la víctima, Joanna Vasquez, a medios de comunicación.

What's up in Watts? A woman goes on a taco tirade attacking street vendors in a vicious assault. Workers say the woman in the pink Lexus took food without paying, then started throwing punches. Why isn't she facing charges? Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/dgwQasqL2T pic.twitter.com/lKRDMmaBHs — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 9, 2023

Detienen a mujer que agredió a vendedora de tacos

Tras difundirse el video de la agresión, el Departamento de Policía de los Ángeles pidió a los habitantes colaborar y denunciar a la mujer que agredió a la vendedora de tacos.

Unos días después, la corporación confirmó que Renee Latrice Hines fue detenida y ahora está bajo custodia para que responda por la agresión. Hasta el momento se desconoce el cargo que buscarían imputar por la acción que causó temor entre el vecindario.

“Solo quiero que pague por lo que hizo... Tienen que meterla en la cárcel y multarla y ella tiene que pagar todo el daño porque no está bien lo que hizo", dijo al respecto Joanna Vasquez.

Mujer que atacó a vendedora de tacos es despedida

Ash Wahi, director de la empresa Simplified Companies, confirmó que Renee Latrice Hines trabajaba en la compañía y fue despedida de forma inmediata tras difundirse el video del ataque.

"Mi primera reacción fue de ira. ¿Por qué? Por qué alguien tendría que hacer algo así cuando alguien solo intenta alimentar a su familia... Nos enteramos de sus acciones a las 6:30 de esta mañana y fue despedida a las 8:30", declaró el ejecutivo, quien también se solidarizó y ofreció apoyo a la víctima.