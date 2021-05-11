Por error, mujer recibe seis dosis de la vacuna de Pfizer en Italia

Desde que inició la vacunación de Covid-19 en el mundo, son pocos los casos de personas que son inmunizadas por error más de una vez, pero en Italia, una mujer recibió seis dosis de la vacuna de Pfizer.

Se trata de una joven de 23 años, quien vive en la localidad de Massa, Toscana, ubicada al norte de Italia, en donde presuntamente recibió seis dosis de la vacuna de Pfizer, presuntamente, por error.

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La mujer trabaja como psicóloga clínica y fue inyectada con todo un frasco de la vacuna de Pfizer, por pertenecer al personal sanitario con prioridad en Italia.

El personal que le aplicó la vacuna se dio cuenta de que el frasco, que contiene seis dosis, había sido aplicado a la mujer, por lo que se le notificó a la psicóloga, quien acudió al departamento de Urgencias de Massa, Italia.

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La mujer fue internada y permaneció en observación por recibir las seis dosis de la vacuna de Pfizer, en espera de que tuviera una reacción adversa; sin embargo, después de un día fue dada de alta, de acuerdo con autoridades sanitarias de Italia.

Agregaron que si bien la paciente se encuentra bien y no ha tenido “efectos colaterales”, continuará con observación médica para valorar los efectos que tuvieron las seis dosis de la vacuna de Pfizer en su sistema inmune.

Debido a este error al aplicar la vacuna de Pfizer, la Agencia Italiana del Fármaco y otras autoridades sanitarias de Italia iniciaron una investigación para conocer el motivo por el que la mujer recibió seis dosis.

Inciertos efectos en mujer por sobredosis de vacuna de Pfizer

La literatura médica no indica los efectos que podría tener una persona por sobredosis de la vacuna de Pfizer, como le fue aplicada a la mujer de Italia, ya que el límite registrado en las etapas de experimentación registrado es de cuatro dosis.

Los frascos de la vacuna de Pfizer en principio tenían la indicación de que sólo alcanzaba para cinco dosis; sin embargo, conforme avanzaba la vacunación, el personal sanitario reportó que a los frascos les sobraba una parte que alcanzaba para otra dosis, la cual era aplicada con jeringas especiales.

El laboratorio de Pfizer-BioNTech cambió sus lineamientos para que la regla sea de seis dosis por frascos.

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