Mujer denuncia al rapero Snoop Dogg por abuso sexual

Una mujer presentó una denuncia contra el rapero Snoop Dogg, a quien acusó de abuso sexual y físico. De acuerdo con la demandante, los hechos ocurrieron en 2013, al finalizar un concierto del cantante en California, Estados Unidos.

La mujer presentó una demanda civil el pasado miércoles contra el intérprete de ‘Drop it like it’s hot’, justo unos días antes de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, al lado de otros artistas de hip-hop.

La mujer, identificada como Jane Doe, dijo ser una bailarina, modelo, presentadora y actriz que trabajó con el cantante Snoop Dogg.

En la demanda, la mujer relató que Calvin Broadus, también conocido como Snoop Dogg, entró al un baño cuando ella lo estaba usando, después la obligó a practicarle sexo oral y se masturbó frente a ella.

|Reuters

"La demandante pensó en la seguridad de su trabajo si disgustaba al acusado Snoop Dogg. La demandante se sintió presionada por el acusado debido a su dominio y su posición de poder sobre ella, incluida su capacidad para contratarla, despedirla y asegurarse de que nunca más fuera contratada en la industria", señala la demanda.

Jane Doe, también demandó a un empleado de Snoop Dogg por abuso sexual, indicó que el otro sujeto abusó de ella el mismo día "pero más temprano". Asimismo indicó que las partes intentaron resolver el asunto a través de la mediación.

¿Qué dice Snoop Dogg sobre la demanda de abuso sexual?

Los representantes de Snoop Dogg no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios para aclarar los hechos.

Sin embargo, el miércoles, Snoop Dogg escribió en una publicación que "la temporada de los buscadores de oro está aquí, tengan cuidado... mantengan la guardia alta. Y mantengan su círculo pequeño".

Por lo que la demandante aseguró que la publicación de rapero apareció poco después de que fracasaran las conversaciones de mediación sobre las acusaciones de abuso sexual.

