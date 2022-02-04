A los 121 años, doña Teodora Alcántara, una mujer de la tercera edad pelea por su pensión de retiro. Hija de esclavos, esta mujer nació en Cachoeira do Arari, en el archipiélago de Marajó, en Brasil.

Recientemente, la mujer de la tercera edad se trasladó en lancha a Brasil. A sus 121 años de edad, recorrió un trayecto de más de cuatro horas para intentar volver a recibir su pensión de retiro, derecho y beneficio que le fue suspendido en diciembre pasado.

Mujer de 121 años pierde pensión de retiro en Brasil

Doña Teodora Alcántara, mujer de la tercera edad, tiene documentos de identificación que dan fe y legalidad de su fecha de nacimiento, el 18 de agosto de 1900. Sin embargo, el organismo federal responsable de otorgar la pensión de retiro solicitó un plazo de 15 días para regular esta situación.

El error en los trámites de la pensión de retiro habría sido que la mujer de la tercera edad no cuenta con un título de elector. Y aunque no esté obligada a votar, tendría que expedir un nuevo documento.

