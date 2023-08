Mujer termina noviazgo con empleado de la CFE y en venganza le corta la luz

¿Y tú has vivido una situación similar? Definitivamente, terminar una relación nunca ha sido fácil, ya sea porque aquel vínculo no nos hacía bien o porque deseamos disfrutar de nuestra soltería, cortar con alguien con quien has compartido tiempo e intimidad no es sencillo. Aunque hay quienes viven situaciones extremas, como una usuaria de TikTok, quien relató que al poner punto final a noviazgo, su ex se vengó al dejarla sin energía eléctrica.

La historia fue relatada a través de un video de TikTok, donde la mujer identificada como ‘Paola’ cuenta que en algún momento mantuvo una relación de noviazgo con un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, al decidir decirle adiós y separar sus caminos, el hombre en venganza le corto el suministro de luz.

Sin ofrecer más detalles al respecto, la mujer cuenta la historia entre risas y no es para más, porque de acuerdo con la descripción del video se trataría de la anécdota de alguien más.

Empleado de CFE le quita el medidor a su exnovia en venganza

A los comentarios se sumaron cientos de historias similares a las de ‘Paola’, porque al parecer cortar el suministro de energía eléctrica a tus exparejas es de las mejores ideas para desquitarse por los malos sentimientos, o al menos, así lo revela TikTok.

“A mí me quitó el medidor”, se puede leer en uno de los comentarios en los que muestran a la usuaria que no sería la única que pasó por una situación similar al terminar con su pareja.

Así fue como algunas exparejas se vengaron después de terminar la relación

La anécdota de la usuaria de TikTok dio rienda suelta a otros internautas para compartir situaciones similares que había vivido con sus exparejas, ¿quién fue el ganador? Aquí reunimos los mejores comentarios: