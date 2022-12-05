¡Mujeres al ring! Cuba aprueba torneos oficiales de boxeo femenino

Cuba, la potencia olímpica y mundial del boxeo aficionado, abrió sus puertas para que las mujeres participen en torneos oficiales por primera vez desde la revolución de Fidel Castro en 1959, dijeron el lunes autoridades del deporte.

Cuba, considerada la cuna del boxeo masculino, ha ganado 41 medallas de oro en los Juegos Olímpicos desde la versión de Munich 1972 hasta Tokio 2020, encabezando las listas mundiales.

Ariel Saínz, vicepresidente del Instituto de Deportes (INDER):

La práctica del boxeo de mujeres en Cuba va a ser bien acogida y nos va a ponderar en el medallero internacional.

Cuba era de los pocos países que no practicaba el boxeo de mujeres entre las 202 naciones afiliadas a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés).

Saínz dijo que el nuevo Código de las Familias, un conjunto de normas que buscan eliminar la discriminación contra las mujeres y la comunidad LGBT+ en la cultura machista de Cuba, influyó notablemente en la decisión.

El Comité Olímpico Internacional (COI) había anunciado desde el 2009 la admisión del boxeo de mujeres en su programa. Tres años después, las mujeres debutaron en Londres 2012 y más tarde en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020.

El boxeo de mujeres era visto por las autoridades locales con preocupación al considerarse demasiado violento. Sin embargo, en Cuba las mujeres compiten en lucha, halterofilia, kárate, taekwondo y judo.

En La Habana, tres de las boxeadoras que se entrenan a diario luego de siete años se colocaron de inmediato los guantes al conocer la noticia. Otras, en cambio, han decidido emigrar.

Legnis Cala, boxeadora: