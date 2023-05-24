Mujeres buscan recuperar sus derechos en Afganistán

Una agencia internacional de ayuda en Afganistán espera llegar en pocos días a un acuerdo provisional que permita a las mujeres afgano volver a trabajar en la provincia meridional de Kandahar, cuna de los talibanes y hogar del supremo líder espiritual.

El Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, se reunió con los principales dirigentes talibanes en Kabul. England también fue jefe de ayuda de la ONU entre 2003 y 2006.

“Si podemos conseguir un acuerdo provisional local, que nos prometieron en Kandahar, es algo que podemos utilizar en el resto del país”. Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados.

Los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, cuando las fuerzas lideradas por Estados Unidos se retiraron tras 20 años de guerra.

El mes pasado, las autoridades talibanas comenzaron a aplicar una prohibición a las mujeres afganas que trabajan para la ONU, después de haber impedido en diciembre que las mujeres trabajaran para grupos de ayuda. Funcionarios de la ONU y de la ayuda humanitaria afirmaron que las órdenes procedían de dirigentes talibanes de Kandahar.

Los niños y niñas de #Afganistan se enfrentan a múltiples y complejísimos desfíos.

No les dejaremos solos pic.twitter.com/tucSeDCx6N — UNICEFComitéCYL (@UNICEFCyL) May 20, 2023

La ONU y los grupos de ayuda humanitaria han estado intentando establecer excepciones para que las mujeres puedan prestar ayuda, especialmente en los ámbitos de la salud y la educación. El gobierno talibán lleva prometiendo desde enero una serie de directrices escritas para permitir que los grupos de ayuda operen con personal femenino.

Egeland dijo que cuando se quejó de que las directrices estaban tardando demasiado, los funcionarios de Kandahar sugirieron que se podría llegar a un acuerdo provisional en cuestión de días para permitir que las mujeres afganas volvieran a trabajar en la oficina y sobre el terreno.

“Cuando esto ocurre en la provincia del gobernante supremo, debería servir de base para establecer acuerdos provisionales en otros lugares. Espero que ahora podamos ser una puerta abierta también para otras organizaciones. Eso es lo que buscamos”. Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados.

Postura de los talibanes respecto a los derechos de las mujeres

Por su parte, los talibanes han dicho que las decisiones sobre las mujeres cooperantes son una "cuestión interna". Los talibanes afirman que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su estricta interpretación de la ley islámica.

A pesar de que en un principio prometieron que las mujeres podrían ejercer sus derechos dentro de los límites de la sharia, la ley islámica, que incluye el derecho a trabajar y estudiar, los talibanes han excluido sistemáticamente a las mujeres y niñas de la vida pública.

Education is a human right.

Let all girls go to school.

#Afghanistan pic.twitter.com/MJdOEj1Iti — UN Women (@UN_Women) March 23, 2022

Las mujeres no ocupan cargos en el gabinete del gobierno de facto, que, a su vez, disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer y, así, eliminó con eficacia el derecho a la participación política de las mujeres.

Las restricciones en el movimiento y el cuerpo de las mujeres también se agravaron. En mayo del 2022, los talibanes decretaron que las mujeres debían cubrirse la cara en público y les indicaron que debían quedarse en sus hogares salvo en casos de necesidad. Se prohibió que las mujeres atravesaran grandes distancias sin un hombre acompañante, y a las mujeres sin acompañantes cada vez se les niega más el acceso a servicios esenciales.

Prohibiciones de los talibanes a las mujeres

También han endurecido los controles sobre el acceso de las mujeres a la vida pública, prohibiendo a mujeres y niñas la entrada a la universidad y a la escuela secundaria.

Naciones Unidas afirma que casi tres cuartas partes de los 40 millones de habitantes en Afganistán necesitan ayuda humanitaria y también ha advertido que la financiación se está agotando. El llamamiento de la ONU de 4 mil 600 millones de dólares para 2023 está actualmente financiado en menos de un 8%.

