En Egipto dos mujeres se convirtieron en las primeras en ser capacitadas y contratadas como conductoras de metro subterráneo; su deseo es allanar el camino para que más mujeres se unan al campo.

Hend Mahmoud y Suzan Ahmed fueron capacitados durante meses por RATP Dev Mobility Cairo (RDMC), la empresa que opera la tercera línea de metro del país, antes de tomar el timón.

En los últimos meses, la autoridad de transporte de Egipto ha abierto nuevas líneas de metro que conectan varias zonas de la capital.

Suzan Ahmed / Conductora del metro de Egipto:

El mayor desafío, pero lo veo normal, es el desconcierto de la gente. Incluso esperaba reacciones (peores), pero al contrario, la mayoría de las reacciones fueron positivas. Mucha gente fue muy alentadora, mucha gente vino a después del final de nuestros turnos para desearnos buena suerte, y muchas mujeres estaban emocionadas y nos preguntaron cómo podrían postularse para convertirse en conductoras de metro como nosotras”.

Otra de las conductoras, Hend Mahmoud, dijo: “El entrenamiento me preparó para ser responsable del tren sin tener miedo. Fue paulatino. Al principio había un chofer acompañante para enseñarme y antes hicimos una pista de prueba y después entrené en la tercera línea del metro fuera del horario de atención, cuando no había pasajeros. Más tarde, comencé a conducir con pasajeros, pero un conductor experimentado estaba conmigo en la cabina. Todo eso me ayudó a no tener miedo en mi primer día de ser totalmente responsable del metro, era más una preocupación por cómo va a ir el día”, aseguró.

Ellas son las primeras mujeres conductoras del metro en Egipto.

Suzan aseguró que fue en su casa donde sus familiares la animaron a seguir adelante con su idea de convertirse en conductora del metro, que algunos tenían inquietudes, pero que eso era normal, ya se lo esperaba. Les preocupaba que el metro tiene ocho vagones y no solo un carro particular, que hay muchos pasajeros y que conducirlo representa una gran responsabilidad.

Fue un largo camino, pero cuando vieron sus familiares vieron los pasos que tomó y que la empresa operadora del metro estuvo con ella paso a paso, se tranquilizaron y aceptaron la situación

Al día de hoy la empresa emplea a un total de 78 conductores, hombres y mujeres, y planea capacitar a otras mujeres en los próximos meses.