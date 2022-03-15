Premio Internacional Mujeres de Coraje honra mujeres de todo el mundo

El premio internacional Mujeres de Coraje honra este año a doce mujeres extraordinarias de todo el mundo que trabajan para construir un futuro mejor para todos, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Josefina Klinger, mujer afrocolombiana defensora de los derechos humanos y el medio ambiente, recibe el premio international Mujeres de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual reconoce esta vez a doce mujeres por su labor en todo el mundo.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, destacó los principales logros de las mujeres galardonadas. Sobre Klinger, resaltó que:

Promueve el ecoturismo en la costa de Colombia, una zona de conflicto impulsada por narcotraficantes y grupos armados. Klinger, una mujer que genera empleos, empodera a los afrocolombianos y a la comunidad indígena.

Por su parte, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, señaló que las mujeres nunca han callado, pero las mujeres han sido silenciadas con violencia, con odio, discriminación y aislamiento. Agregó que:

Durante 16 años, estos premios han alzado las voces de las mujeres de todo el mundo. Han arrojado luz sobre la lucha y la fuerza de las mujeres en el norte, el sur, el este y el oeste del mundo.

Nuestras felicitaciones a @JosefinaKlinger quien hoy recibió el premio International Women of Courage del @StateDept.



Un ejemplo de coraje desde Nuquí, Chocó. pic.twitter.com/J9EY85yLvv — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) March 14, 2022

En 80 países del mundo han recibido el Premio Internacional Mujeres de Coraje

Josefina Kingler ha dicho que su activismo consiste en convertir su condición de mujer negra y convertirla en una oportunidad donde muchos seres se identifiquen.

Y agregó que este premio permite visibilizar a las mujeres y que quiere que este inspire a las niñas, a las nuevas generaciones para que nunca se olviden de soñar.

Esta mujer es fundadora de la Corporación Mano Cambiada, creada para promover el ecoturismo sostenible en una población vulnerable ubicada en Chocó, en el Pacífico colombiano, y empoderar a la comunidad local afectada por conflictos en esta región, a pesar de haber recibido amenazas de muerte.

El Premio Internacional Mujeres de Coraje reconoce a mujeres que trabajan por los derechos humanos, la equidad, la paz, la justicia, la igualdad de género y el empoderamiento.