Mujeres de Ucrania entrenan con armas ante posible guerra con Rusia

En la ciudad de Kharkiv, cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, grupos de mujeres, incluidas madres de familia, reciben entrenamientos con armas para poder proteger a sus familias ante una posible guerra con Rusia. Ellas aseguran que: "¡Este es nuestro deber!".

"¡Este es nuestro deber!": mujeres de Ucrania entrenan con armas

El entrenamiento con armas que se efectúa al aire libre y en medio de gélidas temperaturas en Ucrania, comienza con un calentamiento porque es importante que no te tiemblen las manos.

Viktoria Makarova, es una madre de 44 años de edad que actualmente se será entrenando con armas debido a su temor ante un posible ataque de parte de Rusia. Justo en estos entrenamientos fue que disparó por primera vez en su vida.

Para lograr sus primeros disparos, las mujeres también tienen que aprender una serie de movimientos desconocidos, por ello es apoyada por Natalia Pushkariova quien se ofreció como voluntaria para este entrenamiento de mujeres con armas ante la amenaza de guerra de parte de los rusos.

This brave woman expresses her motivation for joining the Territorial Defense Battalion. #Ukraine #UkraineInvasion pic.twitter.com/vaNhJR49NB — Vitaliy Popov (@Vitaliy23404583) February 8, 2022

Natalia Pushkariova; voluntaria, madre y abuela:

i hay un peligro, un enemigo, tendremos que disparar, pero por supuesto, es difícil dispararle a una persona. Después de todo, todos somos humanos.

Nadie quiere la guerra en Ucrania, pero en caso de que esta comience, Pushkariova está convencida de que este grupo puede ofrecer una resistencia seria al asegurar que "es realista que los civiles como nosotros podamos ayudar si nadie se interpone en nuestro camino, si la administración nos apoya".

Ucranianos temen ser los primeros en la línea de fuego

Esta serie de entrenamientos con armas para mujeres son efectuados por una organización de la sociedad civil cuya sede se encuentra cerca de la ciudad de Kharkiv. La ciudad está a solo 40 kilómetros de la frontera con Rusia; muchas personas en la región temen ser los primeros en la línea de fuego si hay un ataque.

En esta librería, los clientes buscan distraerse de esta amenaza pero eso no les resta preocupación. Un residente de Ucrania señala que: "claro que estamos preocupados, porque cada día cuando miramos las noticias por internet vemos lo difícil que está la situación, que hay que hacer algo".

Residentes de Ucrania apuestan porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, finalmente decida no efectuar algún tipo de ataque.



Residente de Ucrania:

No creo que Putin se atreva, habría muchas bajas y medidas punitivas masivas.

A Kyiv sewing circle: Women volunteers make camouflage for Ukraine’s military - The Washington Post https://t.co/BoZXGdN3wW — NewYorker9_28 🌴 (@Bronx_Inquirer) February 10, 2022

Sin embargo, mientras la tensión sigue, estas mujeres siguen preparándose para la guerra y además de entrenar con armas, ya están pensando en un plan de emergencia para sus familias.

Natalia Pushkariova, quien es una voluntaria, madre y abuela, le dijo a los medios que: "mi plan sería evacuar a mis hijos y padres y luego proteger mi ciudad de Kharkiv".

Por ahora, solo les resta practicar y practicar con las armas, hasta que sus tiros den exactamente en el blanco.