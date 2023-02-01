Mujeres y niñas participan en festival vikingo por primera vez

El festival vikingo "Up Helly Aa", es una celebración efectuada en Lerwick y que cuenta con 142 años de historia sin embargo en esta ocasión, se ha permitido por primera vez que mujeres y niñas participen durante la procesión de las antorchas.

Tradicionalmente, el género femenino había sido limitado a participar solamente como anfitrionas.

Este festival vikingo surgió de Yule, una tradición más antigua para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. El "Up Helly Aa", es el festival vikingo de fuego más grande de toda Europa.

Mujeres y niñas siempre participaron en la organización de las fiestas nocturnas del festival vikingo "Up Helly Aa", que tienen lugar en los salones comunitarios de la capital de Shetland, sin embargo para este año 2023, los organizadores cumplieron con lo que acordaron el año pasado, que fue levantar las restricciones de género para la procesión principal.

Cabe señalar que la decisión acerca de dejar que mujeres y niñas participen en la procesión de antorchas durante el "Up Helly Aa", se logró luego de una campaña que se remonta a la década del año de 1980.

La celebración de este festival vikingo en 2023, también ha tenido un significado adicional, ya que se trató de la primera vez que se realiza desde que comenzó la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19.

Andrea Manson, coordinadora del Consejo de las Islas Shetland, ha señalado que: "Es un gran día para Up Helly Aa, un gran día para Lerwick y un día muy esperado para Guizer Jarl y su escuadrón que han esperado tres largos años por esto".

Manson también señaló que "por fin" Lerwick se había puesto al día con respecto a otros festivales de Up Helly Aas en Shetland, donde mujeres y niñas habían estado participando, desde hace ya muchos años.

Watch as the Up Helly Aa fire festival lights up the skies over Lerwick in Shetland 🔥 https://t.co/rFvu6tm3Fo pic.twitter.com/MXeh4o3YTR — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) February 1, 2023

Andrea Manson, coordinadora del Consejo de las Islas Shetland:

Este año hay un extra de emoción en el aire porque las muchachas se están uniendo. Todos estamos encantados de ver eso.

Durante los últimos años, las restricciones de género "golpearon" en el corazón del festival de fuego más grande de Europa ("Up Helly Aa"), debido a que provocaron un acalorado y amplio debate en la comunidad local.

Finalmente y luego de una serie de conversaciones sobre cómo podrían llevar adelante el evento después de la contingencia sanitaria, el comité de Lerwick, dictaminó en junio pasado (2022) que se retirarían las restricciones de género para este emblemático festival vikingo.

¿Qué es y cuándo se celebra el festival vikingo "Up Helly Aa"?

El festival vikingo "Up Helly Aa", es celebrado el último martes de cada enero, este espectacular evento está diseñado para celebrar la herencia nórdica de Shetland con canciones, hachas, antorchas y escudos. Este festival vikingo es descendiente del antiguo festival de Yule que los vikingos celebraban para celebrar el renacimiento del sol, después de un largo y oscuro invierno.

El "Up Helly Aa" se refiere a una variedad de festivales con fuego celebrados en las Islas Shetland, en Escocia, este festival vikingo se efectúa cada año en pleno invierno con la finalidad de marcar el final de la temporada de Navidad.