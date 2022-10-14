Multan a Sheinbaum con 9 mil pesos por acudir a mitin en Tamaulipas

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Claudia Sheinbaum, jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), violó el principio de neutralidad de las elecciones de Tamaulipas, al asistir a un mitin en mayo pasado, por lo que se le impondrá una multa de poco más de 9 mil pesos.

En sesión, los magistrados determinaron que Sheinbaum al acudir al mitin de Américo Villarreal, entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, en donde se realizaron manifestaciones que favorecieron al entonces candidato de Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo a la gubernatura de Tamaulipas.

Tribunal ordena a Congreso imponer multa a Sheinbaum

La sala del Tribunal electoral ordenó al Congreso de la Ciudad de México que determine la multa correspondiente a la jefa de Gobierno. y, por lo que hace al entonces candidato denunciado y los partidos que lo postularon, se les impuso, a cada uno, una multa de 100 UMAS, equivalentes a nueve mil 622 pesos.

Esta sanción se aplica tanto para el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, como a los partidos políticos que participaron en dicho mitin que se realizó el pasado 22 de mayo.

