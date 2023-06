Reportan múltiples tiroteos en Manistee, Michigan; hay varios heridos

La policía de Manistee, Michigan, Estados Unidos, informó sobre múltiples tiroteosque dejaron al menos dos heridos. Los oficiales se trasladaron al lugar para acordonar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron varios los tiradores, quienes se encuentran prófugos. Dos personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para que recibieran atención médica.

La cuenta de Facebook The City of Manistee, informó que la policía de la ciudad y otras agencias trabajaban en múltiples tiroteos activos localizados en 5th y Hancock, 8th y Kosciusko, cuadra 300 de Second Street, y 9th y Vine.

Las autoridades solicitaron a los residentes evitar las áreas involucradas en los tiroteospor seguridad, debido a que los atacantes se dieron a la fuga. Aunque explicaron que ya no había amenazas en el lugar.

“No hay amenazas para el público en este momento. Nuevamente, esta es una investigación activa y pedimos al público evitar las áreas mencionadas hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado.