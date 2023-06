A siete meses de morir arrollado en el Estado de México el responsable sigue libre

Martín falleció arrollado en Ocoyoacac, Estado de México el 5 de noviembre de 2022. Era despachador en una gasolinería cuando un cliente lo atropelló cuando no quiso pagar 400 pesos por el combustible. Jesús N, el presunto responsable sigue libre.

Ivonne Santos, esposa de Martín, pide justicia por este crimen: “Tenemos suficiente evidencia para que este hombre se vaya a la cárcel, está libre está en su casa y para él no pasa nada”.

La defensa de la familia continúa trabajando para que el caso de Martín no quede impune: “Estamos buscando una reparación integral del daño, esto no puede resumirse únicamente a la parte económica, evidentemente hay una cuestión de carácter punitivo que se está persiguiendo y que tendremos nosotros que sustentar para efecto de qué fiscalía tenga una investigación robusta y se pueda sancionar en términos de ley”, explicó el abogado Arturo Gómez.

¿Qué dicen las autoridades tras la muerte de Martín?

La Fiscalía del Estado de México declaró a Fuerza Informativa Azteca que el caso mantiene su curso.

Pero esto no es suficiente, la muerte de Martín causada por Jesús N, los dejó marcados:"Martín era un buen hombre, no es un número de carpeta de investigación, no es una estadística más de asesinatos en Toluca y no solo me rompieron a mi, rompieron a mis hijos, a mi familia, él también tenía una mamá y tenía hermanas era el hermano mayor, y entonces no sólo soy yo la que está sufriendo, la que está padeciendo que hoy él ya no esté aquí"