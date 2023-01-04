Murió Walter Cunningham, astronauta del Apolo 7 de la NASA

Walter Cunningham, quien fue uno de los astronautas que voló al espacio en la misión Apolo 7 de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA), murió este martes a los 90 años de edad.

Mediante un comunicado, la NASA detalló que Walter Cunningham hizo historia al participar en el Apolo 7, el primer lanzamiento de una misión tripulada al espacio, “allanando el camino para la generación Artemis que vemos hoy”.

La agencia describió al astronauta como un piloto de combate, físico y empresario, “pero sobre todo explorador”.

¿Quién es Walter Cunningham, astronautas del Apolo 7?

Cunningham nació el 16 de marzo de 1932 en Creston, Iowa. Se graduó de Venice High School, en Venice, California, antes de recibir una Licenciatura en Artes con honores en física en 1960 y una Maestría en Artes con distinción en física en 1961 de la Universidad de California en Los Ángeles.

Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.



Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7 — NASA (@NASA) January 3, 2023

Walter Cunningham se unió a la Armada en 1951 y sirvió en servicio activo con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, de donde se retiró con el rango de coronel

Voló 54 misiones como piloto de combate nocturno en Corea. Trabajó como científico para Rand Corporation durante tres años.También acumuló más de cuatro mil 500 horas de vuelo en 40 aviones diferentes, incluidas más de tres mil 400 en aviones a reacción.

Walter Cunningham fue seleccionado como astronauta en 1963 como parte de la tercera clase de astronautas de la NASA.

Cunningham fue designado piloto del módulo lunar para el vuelo de 11 días del Apolo 7, que se lanzó el 11 de octubre de 1968 y fue la primera prueba de vuelo humano de la nave espacial Apolo. Cunningham se retiró de la NASA en 1971.

Entre sus logros ganó la Medalla de Servicio Excepcional y la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA.

Además, por su servicio fue incluido en el Salón de la Fama de los Astronautas, el Salón de la Fama del Espacio Internacional, el Salón de la Fama de la Aviación de Iowa, el Salón de la Fama del Museo del Aire y el Espacio de San Diego y el Salón de la Fama de Houston.

Cunningham y la tripulación del Apolo 7 también ganaron un Emmy en la forma del Premio Fideicomisario Especial de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

