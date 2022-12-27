VIDEO: se derrumba muro y piscina en Goiânia, Brasil

El muro y la piscina de una clínica se derrumbaron después de que cedió una barrera de una obra en un terreno vecino, en Goiânia, Brasil. La empresa encargada de la construcción dijo que el motivo del derrumbe fueron las fuertes lluvias.

Un video muestra el momento exacto en que el muro se derrumba y destruye la piscina, que estaba llena de agua.

El caso sucedió durante la tarde del miércoles 21 de diciembre, alrededor de las 12:30, hora local. La abogada Lúria Georgea Espíndola, quien trabaja para el dueño de la clínica donde se derrumbó el muro y la piscina, dijo que en el momento del incidente, no había nadie en el sitio, por lo que nadie resultó herido.

Lúria también dijo que el área de la piscina se utiliza para el bronceado de los clientes. Sin embargo, como el clima estaba nublado el día del evento, no se programó a nadie. Por lo tanto, tampoco había empleados en la clínica.

“Ni siquiera sabíamos que el personal estaba haciendo el trabajo tan cerca del muro de nuestra piscina. Los albañiles vieron la grieta y vinieron a avisarnos, pero ya no había tiempo”, dijo la abogado.

Según Georgea Espíndola, la clínica aún no ha podido estimar el daño económico causado por el accidente. Aclaró que, además de los daños, hubo que suspender las llamadas, por la imposibilidad de recibir clientes en el lugar.

Ao vivo no #BalançoGeral: muro desaba em Goiania e destrói piscina



➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUvyWo pic.twitter.com/SUO9WJfcAJ — Balanço Geral (@balancogeral) December 23, 2022

Empresa se hace cargo de los daños

En una nota, Teixeira Santos Engenharia, la empresa responsable de la obra en el terreno vecino a la clínica, dijo que estaba siguiendo todas las reglas de contención, pero “debido al volumen inesperado de lluvia, el muro de la propiedad vecina terminó por derrumbarse y romper la piscina”. La empresa dijo que lamenta lo sucedido y que asume los costos de los daños causados a la clínica.

Un video realizado por un hombre que trabaja en el sitio muestra el momento exacto en que el muro se derrumbó y se llevó la piscina. En la grabación se puede escuchar cuando otro trabajador dice: “Baja”. Segundos después, la pared se derrumba y el agua se derrama.

