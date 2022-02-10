Museo belga regresa cuadro robado por nazis en Segunda Guerra Mundial

El principal museo belga de arte devolvió a los bisnietos de una pareja judía un cuadro que obtuvo hace 71 años, cuando los nazis saquearon la propiedad de la pareja en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

Este jueves, los trabajadores del museo belga descolgaron el cuadro que decoró las paredes del recinto durante 71 años, y lo llevaron a empacar para devolverlo a sus dueños, luego de que hace cinco años, los abogados de la familia reclamaran la propiedad.

La obra devuelta a los nueve bisnietos de la pareja judía es una pintura del artista alemán Lovis Corinth y se trata de un jarrón azul con flores rosadas, que le pertenecía a Gustav y Emma Mayer, quienes huyeron de su hogar en Frankfurt en 1938 a Bruselas hasta que viajaron a Gran Bretaña en agosto de 1939.

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Sin embargo, por la rapidez de su huida, la pareja no pudo llevarse todas sus pertenencias entre ellas varias pinturas que fueron saqueadas por los nazis.

De acuerdo con el abogado de los dueños del cuadro, a la familia le fueron robadas 30 pinturas, incluida una obra de Max Liebermann; sin embargo no han podido localizar todas, ya que no tienen imágenes de ellas.

"A la familia Mayer le faltan un total de 30 pinturas, incluida una pintura de Max Liebermann. El problema con la identificación de estas pinturas es que lamentablemente no tenemos ninguna imagen de estas pinturas", dijo el abogado Imke Gielen.

¿Cómo llegó el cuadro al museo belga?

Tras finalizar la guerra, autoridades belgas hallaron varias pinturas y al no poder establecer a quién le pertenecían, confinaron todas las obras al museo en 1951, donde se encontraba el cuadro de Gustav y Emma Mayer.

El jefe del museo belga, Michel Draguet, dijo que la restitución tomó mucho tiempo porque requirió un largo trabajo de investigación y documentación.

"Flores, hay varias flores de Lovis Corinth, el tamaño no era el mismo en todos los documentos. Así que fue realmente complicado encontrar esto", dijo Daguet.