Museo del Helado abre sus puertas en Shanghái, China

El Museo del Helado abre sus puertas en la ciudad de Shanghái, el primero de su tipo en China. Este peculiar museo está diseñado con el tema de los postres congelados, lo que lo hace aún más popular en los calurosos días de verano.

Dentro del Museo del Helado, parece que todo lo que te rodea es tan dulce como la miel. Enormes y coloridos carteles cuelgan en la pared, para dar vida a un mundo de fantasía.

Se encuentra decorado en tonos rosados y está repleto de elementos de diseño que ofrecen numerosas oportunidades fotográficas para compartir, incluidos carruseles, toboganes, máquinas y una piscina llena de chispas de azúcar.

El peculiar Museo del Helado que recién abrió sus puertas en la ciudad portuaria de Shanghái en China, cuenta con un carrusel, un tobogán, además de máquinas de juego.

El espectáculo ofrece a los visitantes múltiples experiencias de inmersión, convirtiendo el recinto en un auténtico carnaval de interiores. Y, por supuesto, ninguna visita al Museo del Helado podría quedar completa sin fotos.

Un visitante local señala que: "Me gusta hacer fotos y publicarlas en mis redes sociales. Estuve mucho tiempo en casa durante el brote de Covid-19. Así que quiero hacer algunas fotos bonitas en el exterior. Es rosa y más grande de lo que esperaba."

Museo del Helado en Shanghái es el primero en su tipo en China

El Museo del Helado viene de Nueva York en Estados Unidos y ha hecho las delicias de cinco ciudades del mundo y la ciudad de Shanghái es la primera parada de este peculiar museo en China.

Un residente de Shanghái y visitante al museo señala que: "El nombre del espectáculo me da sensación de frescura. Y nos ha proporcionado muchas experiencias agradables. Por ejemplo, la piscina aquí se combina con los sentimientos frescos y dulces. Me gusta mucho".

Cabe recordar que el brote de Covid-19 que se vivió en Shanghái, hace unos meses, provocó que se suspendieran diversos espectáculos, sin embargo con la recuperación, poco a poco han ido regresando este tipo de eventos.

Se espera que el público y la energía vuelvan a la ciudad. Shanghái anunció que celebrará su aplazado festival de compras "Doble Cinco" en agosto y septiembre, cuando se realizarán todo tipo de actividades comerciales en la ciudad.