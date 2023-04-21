“Museo Nazi": particular hallazgo de las autoridades argentinas durante operativo de explotación sexual

Sorprendido quedó el personal de la División Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina (PFA) cuanto hallaron un "museo nazi" en un apartamento donde mujeres eran explotadas sexualmente en la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación que adelantaban autoridades como la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, se allanaron un total de tres domicilios por diversos delitos de índole sexual. Las autoridades señalaron que el material con simbología nazi y negacionista del Holocausto le pertenece, en primera instancia, a un abogado que fue capturado durante los operativos.

Todo comenzó cuando, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, llegaron quejas por ruidos molestis y sospechas de actividad sexual en lugares donde vivían familias y menores de edad.

Luego de meses de investigación, las autoridades confirmaron que en los inmuebles se encontraban mujeres que ofrecían servicios sexuales. Sin embargo, la sorpresa fue el hallazo de este museo que contenía desde libros y fotografías, hasta llaves escudos y brazaletes con simbolos nazi.

Debido a su gravedad, un departamento privado, un domicilio particular y un estudio jurídico quedaron en manos de la policía de Argentina. Con relación al material, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), incautó todos los objetos.

En la semana en que conmemoramos el Día del Holocausto y del Heroísmo, Iom Hashoá Vehagvurá, por el 80° aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, se encontró un “museo de objetos nazis”. pic.twitter.com/p4Q78z8kkL — DAIA (@DAIAArgentina) April 20, 2023

¿Cuáles son las consecuencias por poseer o difundir la ideología nazi en Argentina?

Las leyes en Argentina sobre este delito están plenamente delimitadas. Por ejemplo, la Ley N° 23.593, artículo tres "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

Asi mismo, "en igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

¿Cuál es el caso más reciente sobre una persona condenada por este delito?

El caso más reciente de una persona en Argentina ocurrió en octubre de 2019 en la provincia de Mar de Plata. Un hombre de 58 años fue condenado a un año y seis meses de prisión por filmar y difundir un video en el que realizaba propaganda nazi por medio del descubrimiento de un cuadro con esvásticas y emblemas de la SS.