Milagro de Año Nuevo en Tacubaya: Policías reciben a bebé dentro de un taxi

En el marco de las celebraciones y el despliegue de seguridad con motivo del Año Nuevo, una emotiva historia de vida tuvo lugar en el CETRAM Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se convirtieron en héroes al asistir un parto de emergencia a bordo de un taxi, logrando recibir a un bebé sano y salvo.

El suceso ocurrió mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y prevención en la carpa de seguridad ubicada en el cruce de la avenida Jalisco y la calle Manuel Dublán. En ese punto, un joven de 23 años solicitó su ayuda desesperadamente: su esposa, de 20 años, viajaba en el asiento trasero de un taxi rosa con blanco y presentaba fuertes contracciones, señal de que el nacimiento era inminente.

Nace bebé en un taxi en Tacubaya durante festejos de Año Nuevo

Al notar que ya no había tiempo suficiente para un traslado hospitalario, dos mujeres policías intervinieron de inmediato. Recostaron a la futura madre en el asiento trasero del vehículo de alquiler y, aplicando sus conocimientos en primeros auxilios, se prepararon para recibir al nuevo habitante de la ciudad.

Tras unos minutos de tensión, las oficiales lograron recibir al bebé. Rápidamente, procedieron a protegerlo y arroparlo para brindarle calor, protegiéndolo de las bajas temperaturas registradas en la capital durante la jornada festiva.

#Boletín | En el #CETRAM #Tacubaya, ubicado en la @AlcaldiaMHmx, efectivos de la #PBI de la @SSC_CDMX, apoyaron oportunamente a una mujer que se encontraba en labor de parto dentro de un vehículo tipo taxi y recibieron a un bebé. #SiempreAlerta



Enlace 👉🏻 https://t.co/x2CfMplMXZ pic.twitter.com/xQNbRhD79S — PBI_SSC (@PBI_SSC) January 1, 2026

Final feliz: "Parto fortuito"

Momentos después, una ambulancia de Protección Civil arribó al sitio. Los paramédicos valoraron a la madre y al recién nacido, diagnosticando un "parto fortuito" y confirmando que ambos se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital especializado para recibir la atención médica correspondiente.

El padre del menor agradeció la oportuna reacción de los policías bancarios, cuya intervención permitió que, en medio del ajetreo de la ciudad y los festejos, su familia creciera con bienestar.