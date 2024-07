Reportan detención de Nacho Cano, exintegrante de Mecano; ¿por qué?

El productor teatral y compositor Nacho Cano, quien formó parte del grupo musical Mecano, fue detenido en España debido a presuntos cargos de contratación irregular de personas migrantes.

El afamado productor de obras como Hoy no me puedo levantar y Malinche es señalado por no respetar derechos de trabajadores y de contratar a personas en situación irregular de migración para el musical Malinche, aseguran medios locales.

¿Qué ha pasado con Nacho Cano?

La policía española recibió varias denuncias contra Nacho Cano, tras las cuales decidió detenerlo este martes 9 de julio de 2024 en Madrid.

La obra Malinche lleva más de 500 representaciones en Madrid desde el año 2022. La intención de Nacho Cano es la de llevar esta obra teatral a México, pero empleados mexicanos en España lo denunciaron.

Los afectados aseguran que no estaban contratados formalmente y desde hace varias semanas consideraron que Nacho Cano había incumplido lo pactado con ellos y se sentían “explotados”.

El productor está señalado de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, así como de favorecer la inmigración ilegal.

Después de ser detenido u puesto a disposición de la comisaría de Centro, declaró a los agentes de la Policía Nacional de España quedó en libertad, bajo medidas cautelares en espera de ser citado nuevamente por la autoridad judicial.

¿De qué trata Malinche de Nacho Cano?

La obra musical Malinche retrata la historia de la indígena nahua del mismo nombre y su relación con el conquistador español Hernán Cortés. Además, el productor había anunciado la realización de una cinta con el mismo elenco actoral del musical.

También entre las producciones destaca el documental La creación de Malinche disponible en plataformas de streaming. El arribo de la obra a México está agendado para marzo de 2025.