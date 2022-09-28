No saben que los nacos estamos de moda: AMLO sobre conservadores

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó de nuevo contra sus opositores a quienes llamó conservadores y les aseguró que "no saben, pero que los nacos estamos de moda”, indicó.

Durante la mañanera, el Presidente dijo que la verdadera de los conservadores es la hipocresía y que se creen superiores al resto.

"Hablan de que son gente de bien y que el resto es chusma, somos nacos. No saben que los nacos estamos de moda" expresó.

"Ellos se creen superiores en todo, entonces cuando se les descubre lo que son realmente pues cuando enseñan el cobre", aseguró en contra de los conservadores.

AMLO acusa a conservadores de clasistas

El Presidente recordó de nuevo las arengas que dio durante el Grito de Independencia en el que mencionó el clasismo y el racismo. Al respecto, dijo que buscaba incluir a la avaricia, otra característica de los conservadores, aunque al final se decidió por clasismo, término con el que se busca la politización de la gente.

“Traía en la cabeza muera la avaricia, porque también usó la palabra Hidalgo y es muy certera, tiene que ver con que solo se preocupa por él, no le importan los demás, pero se me va en ese instante. (Digo) muera el clasismo, lo sustituyo, es un término muy profundo más de elite, en cuanto a comprensión, siempre procuro hablar más al pueblo, muera el clasismo, ahora estoy contento porque aún cuando la definición de clasismo tiene que ver con discriminación y es más compleja de entender, ayuda, es una contribución a la politización ciudadana y existe el clasismo, sentir que se pertenece a una clase superior”, abundó.

AMLO aprovechó la ocasión para criticar a una mujer por sus expresiones racistas en contra de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pues aseguró que el racismo es otro de los males que padece no solo México, sino en todo el mundo.

“Para que vean que no nada más es México, tiene que ver mucho con el mundo, que son de las cosas que se tienen que seguir combatiendo, que tiene que ver con América Latina, muy vinculada al conservadurismo, hay un mensaje en redes sociales de una señora que se refiere de manera despectiva y racista a la vicepresidenta de Colombia, que es afroamericana”, opinó AMLO. y mencionó a la MONDIACULT 2022 de la UNESCO que se realiza en la CDMX.