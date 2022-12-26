Nadadores compiten en heladas aguas de Praga por el Boxing Day

A cientos de nadadores poco les importó que las aguas del río VLtava en Praga estuvieran heladas en pleno invierno y se lanzaron para participar en las carreras anuales de natación en el Boxing Day.

Alrededor de 350 personas provenientes de República Checa, Austria, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos participaron en la popular carrera en medio del río de aguas heladas en Praga.

Los participantes recorrieron 100, 300 y 750 metros dentro del río, que tenía una temperatura de 5 grados celsius y una fuerte corriente que orilló a los organizadores a replantear la ruta para proteger a los nadadores.

La ganadora de tan inusual carrera fue una mujer de 28 años identificada como Lenka Sterbova, quien recorrió los 750 metros del río de Praga pese a las bajas temperaturas. Sin embargo, la chica reconoció que tuvo problemas con la corriente mientras nadaba por el Boxing Day.

Josek Koberl, otro de los participante, dijo que disfrutó la competencia y nadar en el río de Praga pese a lo fría que estaba el agua: “el final fue genial”, aseguró.

|Reuters

¿Qué es el Boxing Day?

El nado de invierno del Boxing Day se lleva a cabo en honor a Albert Nikodem, un orfebre de Praga que popularizó la natación de invierno en la entonces Checoslovaquia en la década de 1920.

El Boxing Day es una tradición en Reino Unido que se celebra cada año un día después de Navidad, es decir el 26 de diciembre. Además de realiza competencia de nada en aguas heladas, también se promueve la entrega de regalos a los pobres.

En varios países de Reino Unido es completamente normal y hasta divertido realizar este tipo de competencia de nado cuando hay bajas temperaturas.

