Campañeando: Nadie quiere vivir, ni por error, fuera del bendito presupuesto

La “Señora X” dice que va agarrando camino y no como su comadre Claudia, a quien, asegura que los gobernadores de los estados son los que les llenan sus eventos: “Yo le voy a apostar a caminar el país... a convencer corazones... y ellos le van a apostar a los millones”

Pero la exjefaza de gobierno de la CDMX ni la ve ni la oye… Porque la Morenista elegida se encuentra muy ocupada recibiendo cascajo: “Alejandro es un hombre que viene de la izquierda desde hace muchísimos años... Pero vienen más sumas de más intelectuales, académicos y otras personalidades”.

Pero mientras unas suman, otros multiplican… y es que el Frente quiere ser más Amplio en la Ciudad de México y por ello pretende aplicar la multiplicación de los precandidatos: “La propuesta es determinar dos candidatos por cada partido, irnos a los foros, hacer una medición y después determinar quién es el que tiene mayor capacidad de crecimiento”.

Y es que nadie, absolutamente nadie quiere vivir, ni por error, fuera del bendito presupuesto.