Napoli está de fiesta: celebran título luego de 33 años

La ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, está de júbilo. Cientos de napolitanos celebraron la conquista del primer título de la Serie A en tres décadas del Napoli. Con esta victoria, se pone fin a la racha de años de derrotas y decepciones deportivas.

Los aficionados del Nápoles salieron a las calles con serpentinas, pancartas, banderas, bufandas y réplicas de cartón a tamaño natural de los actuales futbolistas del Napoli, entre ellos el delantero nigeriano Victor Osimhen y el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el mexicano Chuky Lozano, han engalanado el centro de la ciudad.

El último título que ganó el Napoli fue en 1990 con la inspiración de Diego Armando Maradona. Es el tercer Scudetto que alcanzan en toda su historia.|GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Desde niños hasta adultos, festejaron pacificamente la consecusión de un nuevo título de serie a que promete ilusión para un pueblo napolitano, que hace años, había perdido el olfato ganador.

“Es algo hermoso. Algo inesperado. Ojalá mi abuelo y mi tío estuvieran aquí". Vincenzo Latronico / Aficionado del Napoli

Como el Napoli se consagró fuera de su ciudad, se dispuso de pantallas gigantes en algunas localidades para que los aficionados pudieran seguir, minuto a minuto, el encuentro que los llevaría de nuevo a la gloria.

Tras el pitido final, la emoción de los miles de seguidores del Napoli, explotó.

¿Cuándo fue el último título del Napoli?

El astro argentino Diego Armando Maradona inspiró al Napoli durante su segundo y último triunfo en 1990. Desde entonces, el codiciado Scudetto (escudo) lo han ganado casi exclusivamente equipos del rico norte de Italia, como la Juventus, el Inter y el AC Milan.

El Napoli recuperó la corona deportiva con una victoria a domicilio y un empate en casa del Udinese, un equipo de la zona media de la tabla, lo que le dio una ventaja de puntos inalcanzable sobre el segundo clasificado, el Lazio.

Gracias a esta distancia de puntos, matemáticamente, ningún equipo los puede alcanzar a falta de cinco jornadas para finalizar la temporada.

Los napolitanos, que han disfrutado de una temporada estelar, llevan semanas preparándose para la celebración del scudetto, dejando de lado su habitual superstición de reclamar la victoria antes de que se produzca.

¿Cuántos días durará la celebración en Napoli?

El consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad la semana pasada, en la que afirmaba que "las celebraciones espontáneas en Nápoles podrían durar varios días" y advertía de "tráfico denso o cierres de carreteras, uso significativo de fuegos artificiales y consumo de alcohol en toda la ciudad".

La policía había prohibido los fuegos artificiales, pero eso no impidió que el cielo napolitano se iluminara en cuanto terminó el partido contra el Udinese. Las autoridades también prohibieron la circulación de coches y ciclomotores por el centro de la ciudad, con la esperanza de minimizar el riesgo para el orden público.