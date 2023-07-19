Narcoavioneta choca en Argentina; traía más de 300 kilos de cocaína

Una narcoavioneta cayó en un campo chaco en Argentina, en ella transportaban 324 kilos de cocaína; cuando la policía llegó al lugar no encontraron a los ocupantes, pero sí incautaron la droga. Las autoridades ya investigan hacia dónde se dirigía y a quién le pertenecía el cargamento.

De acuerdo con los primeros reportes, la narcoavioneta era una tipo Cessna, con matrícula CP-3123, que se desplomó en una zona rural en la localidad Avia Terai, en la provincia del Chaco.

Los lugareños fueron quienes dieron aviso a las autoridades sobre el accidente, algunos testigos indicaron que en la aeronave viajaban dos personas, que se dieron a la fuga pero que iban heridos.

Narcoavioneta boliviana cae en Argentina con 324 kilos de droga https://t.co/41lGKfiAAX pic.twitter.com/iIKwe93R6g — Enfoque News (@EnfoqueNewsD) July 19, 2023

Según los habitantes, al lugar también llegaron dos camionetas blancas donde huyeron las personas que iban en la avioneta.

“El cargamento sería de más de 300 kilos de cocaína (…) Cayó a cinco kilómetros al norte del casco urbano y de la Ruta Nacional N°6, en cercanías de una escuela primaria de la periferia, en campo La Aurora", informó el comisario Javier Miers, al periodico local Diario Chaco.

Según las autoridades, la avioneta iba tan cargada, que al tratar de aterrizar terminó chocando en tierra y boca arriba.

Cartel boliviano podría estar detrás de la narcoavioneta en Argentina

De acuerdo con el medio Clarín, el cártel de Lobo, uno de los más poderosos de Bolivia, serían los dueños del cargamento de cocaína que transportaban en la narcoavioneta que chocó en un campo en Argentina.

La avioneta Cessna involucrada en el accidente había sido robada el domingo en un aeroclub de La Paz, Bolivia.

La droga decomisada estaba repartida en 30 paquetes, nueve de ellos llevaban el logo de una mano abierta y el resto el dibujo de un hombre con barba, lo que, según las autoridades, indica procedencia o destino.