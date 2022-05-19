Policía captura a narcopaloma que metió marihuana a cárcel en Perú

Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) capturaron a una “narcopaloma” en las inmediaciones de un penal en Perú cuando intentaba introducir marihuana a la cárcel.

Las autoridades capturaron a la “narcopaloma” cuando aterrizó en el patio de la cárcel de Huancayo, para tomar agua de un charco formado por las lluvias, dentro del recinto penitenciario.

Los guardias del lugar notaron algo extraño en la “narcopaloma” y al acercarse a ella descubrieron que en el cuello llevaba amarrado un paquete pequeño, cuando la capturaron notaron que se trataba de una bola de tela azul claro envuelta con cinta adhesiva.

Personal policial encontró a una paloma que llevaba amarrado en su cuello un paquete circular de color negro conteniendo marihuana, en la puerta principal del Establecimiento Penitenciario de #Huancayo. La pequeña ave fue puesta a buen recaudo. #SeguimosTrabajando pic.twitter.com/2oDKVHfzwz — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 18, 2022

La policía de la cárcel confirmó que en el paquete hallaron 30 gramos de marihuana, una cantidad que le permitía al animal volar y transportar el paquete de droga.

“Esta paloma portaba cannabis activo o marihuana dentro de un paquete circular hecho de una tela celeste, colgando de su cuello. El peso es una cantidad que le permite a la paloma volar llevando la droga; sin embargo, se puede establecer que está entre 10 y 30 gramos aproximadamente, que es lo que podría haber movido la paloma, dado su peso”, explicó el coronel Edward Díaz, jefe de la división de orden público y seguridad de la policía nacional de Perú.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias se comunicaron con el Ministerio Público para que comenzara una investigación sobre el origen de la droga y el de la “narcopaloma” que la transportaba.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes; sin embargo, se puede suponer que la “narcopaloma” fue dirigida al interior del penal”.

Liberan a “narcopaloma” que metió marihuana a la cárcel de Perú

Las autoridades de la cárcel de Perú indicaron que la “narcopaloma” fue llevada a un albergue para ser atendida y después regresarla a su hábitat natural, pero no esperaron mucho antes de liberarla.

El mismo día del hallazgo decidieron dejar en libertad al animal, ya que no se encontraba herida, ni lastimada por cargar el paquete con marihuana.

“La paloma fue liberada. Esta es una nueva modalidad para ingresar droga al penal, por ello se realizan las investigaciones pertinentes para conocer cómo es que ahora están operando estas mafias”, indicó Edward Díaz.