Quería que le escribieran un “narcocorrido” y acabó en prisión por narcotráfico en EU

Al más puro estilo de una película o serie sobre el narcotráfico, Robert Salazar II, un exmarino de los Estados Unidos, ayudó a cárteles mexicanos a traficar droga y, para inmortalizar su paso por el crimen organizado, buscó que un cantante le escribiera "narcocorrido".

La Fiscalía del Distrito Sur de California informó en un comunicado que Salazar II estaba en servicio activo en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar hasta que fue detenido y acusado, en 2022, por conspiración para distribuir drogas. Por estos hechos fue sentenciado a 12 años de cárcel en una prisión federal.

Según documentos judiciales, el narcotraficante reclutó a otros infantes de la Marina de Estados Unidos para convencerlos de formar una red que él supervisaba personalmente cuando tendría que estar protegiendo y defendiendo a su país.

Así ingresaba drogas un marino de Estados Unidos

Roberto Salazar II se encargaba, junto a otras personas, de importar y distribuir heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo a Estados Unidos desde México. Para ello, utilizaban modelos específicos de automóviles con un compartimiento de motor único que usaban para ocultar las drogas.

El marino pagaba dos mil dólares a los integrantes de su cártel cada vez que acudían a México por la droga y la lograban importar con éxito a Estados Unidos. Varios de sus cómplices fueron capturados en la frontera por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que algunos intentaron huir por todo el país, pero fueron aprehendidos.

Marino sentenciado en EU por distribuir drogas quería "narcocorrido"

De acuerdo con las investigaciones del caso, cuando Roberto Salazar y sus coacusados fueron arrestados, el marino se había involucrado tanto en el narcotráfico que le encargó a un compositor mexicano que escribiera una balada sobre drogas conocida como “narcocorrido” sobre él.

"La información recopilada de los teléfonos celulares incautados de Salazar mostró que estaba en comunicación con un compositor mexicano para escribir música y letras que celebraran su papel en el narcotráfico, incluidas referencias a su servicio militar. En una línea que le sugirió Salazar al cantautor, se jactó: “Yo quería estudiar y ser soldado, pero me gustaba más la vida rápida”, concluyó la Fiscalía.