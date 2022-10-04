NASA investiga extraño objeto que se atoró en el helicóptero Ingenuity

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) investiga un extraño objeto que se atoró en una de las patas del helicóptero Ingenuity durante su vuelo 33 en Marte.

“Se vio una pequeña pieza de escombros de objetos extraños (FOD) en las imágenes de la cámara de navegación del helicóptero de Marte (Navcam)”, compartió la NASA en su cuenta de Twitter.

La Agencia Estadunidense indicó que el extraño objeto no fue visible en las imágenes de la cámara del helicóptero Ingenuity durante su vuelo 32.

No obstante, los expertos lograron identificar el extraño objeto desde las primeras imágenes del vuelo 33 del helicóptero Ingenuity, hasta aproximadamente la mitad de su viaje. Posteriormente, el objeto cayó y quedó en el suelo del planeta rojo.

There's something on your foot, #MarsHelicopter! 👀

We’re looking into a bit of debris that ended up on Ingenuity's foot during its latest aerial commute. As shown in the GIF, it eventually came off and did not impact a successful Flight 33. https://t.co/S78Chpo2uO pic.twitter.com/oFnRUBy4aq — NASA JPL (@NASAJPL) October 1, 2022

La NASA informó que el helicóptero Ingenuity no sufrió daños después de llevar colgando el extraño objeto durante casi medio vuelo.

“Toda la telemetría del vuelo y una búsqueda y transferencia posteriores al vuelo son nominales y no muestran indicios de daños en el vehículo”.

La NASA también indicó que su equipo ya está trabajando para conocer cuál es el origen de los escombros que se atoraron en el helicóptero Ingenuity.

"Los equipos de Ingenuity and Perseverance Mars 2020 están trabajando para discernir el origen de los escombros".

¿Qué es el helicóptero Ingenuity?

El Mars helicóptero Ingenuity es una tecnología de la NASA que a través de un vuelo controlado puede registrar el terreno en otros planetas. Actualmente el helicóptero Ingenuity se encuentra en Marte.

El rover Perseverance fue el encargado de llevar al helicóptero Ingenuity a Marte. Una vez que el rover alcanzó una ubicación de "aeródromo" adecuada, lanzó al Ingenuity a la superficie para que pudiera realizar una serie de vuelos de prueba.

La tarea del helicóptero Ingenuity es explorar para que los futuros rovers y exploradores aéreos puedan trabajar juntos en las zonas revisadas por los expertos de la NASA a través de las cámaras del Ingenuity.