¡Lleva tu nombre al espacio! NASA enviará “mensaje en una botella” hasta Júpiter

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) invitó a los latinos a participar en la campaña “Mensaje en una botella” con la que podrán enviar su nombre a bordo de la misión Europa Clipper, la cual despegará hacia la luna de Júpiter en 2024.

Esta misión, que tiene previsto aterrizar en Júpiter en 2030, hará que los mensajes sean trasladados por miles de millones de kilómetros mientras la astronave investiga si el océano que se cree que yace bajo la corteza helada de la luna Europa podría albergar vida.

"Los nombres que se reciban antes de las 11:59 p.m. del 31 de diciembre de 2023 se grabarán en un microchip, junto con el poema, escrito por la poeta Laureada de Estados Unidos, Ada Limón y titulado "Elogio del misterio: Un poema para la astronave europea”, explicó la NASA.

Así puedes mandar tu mensaje a Júpiter

La NASA añadió que esta campaña, lanzada para su audiencia latinoamericana, inició el pasado mes de junio y está inspirada en la tradición de la agencia de enviar "mensajes inspiradores" en todas las naves espaciales que han explorado el sistema solar y el espacio.

¡Envía tu nombre a la luna de Júpiter Europa!

Nuestro nuevo sitio web en español de la campaña "Mensaje en una botella" ofrece la oportunidad de que tu nombre se grabe en un microchip que viajará a bordo de la nave espacial Europa Clipper de @NASAJPL.https://t.co/8mxq7aISyx pic.twitter.com/iHynssfnh4 — NASA en español (@NASA_es) August 29, 2023

En el sitio de la NASA los usuarios también podrán crear y descargar un recuerdo personalizable, que consiste en una ilustración de cada nombre en un mensaje en una botella. Estos tendrán texto y una imagen de fondo de la luna Europa de Júpiter, para participar puedes ingresar aquí.

"El nuevo sitio web en español de 'Mensaje en una botella' ayudará a la NASA a compartir la oportunidad de formar parte del viaje de Europa Clipper con aún más gente del mundo entero", declaró Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

¿En qué consiste la misión Europa Clipper de la NASA?

La nave que se utilizará en la misión Europa Clipper está siendo ensamblada, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y se lanzará desde Cabo Cañaveral (Florida), para recorrer 2 mil 600 millones de kilómetros hasta llegar al sistema de Júpiter, en 2030.

With strong evidence for an ocean of liquid water beneath its icy crust, Jupiter's moon Europa could have conditions suitable for life. In 2024, our spacecraft will set off to take a closer look.



Join us: https://t.co/rORF6MHEhc pic.twitter.com/rtLmhpIrdp — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) January 26, 2023

"Mientras orbita Júpiter y sobrevuele Europa unas 50 veces, recorrerá otros 800 mil kilómetros mientras sus instrumentos científicos recopilarán datos sobre el océano subterráneo, la corteza de hielo y la atmósfera de la luna", concluyó la NASA al invitar a los latinos a enviar su mensaje.