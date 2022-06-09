La NASA formará un equipo científico para estudiar ovnis

La NASA dijo el jueves que planea reunir un equipo científico para examinar "fenómenos aéreos no identificados", comúnmente denominados ovnis, en la más reciente señal de la seriedad con la que el Gobierno de Estados Unidos está tomando el tema.

La NASA dijo que se centrará en la identificación de los datos disponibles, las mejores formas de recopilar datos en el futuro y cómo puede usar esa información para avanzar en la comprensión científica de los ovnis.

La NASA ha designado a David Spergel, antiguo director del departamento de astrofísica de la Universidad de Princeton, para dirigir el equipo científico, y a Daniel Evans, investigador principal de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, para conducir el estudio de ovnis.

Está previsto que se reúna un equipo científico antes del otoño boreal y que, a continuación, se dedique unos nueve meses a elaborar un informe público sobre sus conclusiones.

La NASA gastará no más de 100.000 dólares en el estudio de ovnis.

Los astronautas a bordo de la @Space_Station recopilaron datos cognitivos y de comportamiento, y evaluaron los cambios que se producen en la composición corporal y las propiedades musculares durante vuelos espaciales. https://t.co/PUr2UlIXlu pic.twitter.com/rP65tJOc08 — NASA en español (@NASA_es) June 8, 2022

El anuncio se produce un año después de que el Gobierno de Estados Unidos publicó un informe, elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional junto con un grupo de trabajo dirigido por la Armada, en el que se detallan las observaciones realizadas principalmente por personal de la Armada de ovnis.

Dos funcionarios del Pentágono declararon el 17 de mayo en la primera audiencia del Congreso sobre ovnis en medio siglo.

Thomas Zurbuchen, jefe de la unidad científica de la NASA: