La NASA anunció que publicará las conclusiones de su estudio independiente sobre la existencia e identificación de objetos voladores no identificados (Ovnis) el día de hoy y no podemos estar más emocionados.

Un panel conformado por 16 expertas y expertos, abordarán los temas en la transmisión que la agencia espacial estadunidense tendrá especialmente dedicada a los fenómenos anómalos no identificados (UAP por sus siglas en inglés).

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l



Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from… — NASA (@NASA) September 14, 2023

¿A qué hora será la conferencia sobre los avistamientos de la NASA?

La rueda de prensa fue confirmada por la NASA y señaló que el reporte completo será publicado este jueves 14 de septiembre. Lo que se conocerá son los resultados de su tan esperado estudio sobre más de 800 avistamientos de ovnis durante tres décadas, esto a partir de las 10:00 horas.

"Tenemos acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio, y ese es el elemento vital de la investigación científica", afirmó el año pasado Thomas Zurbuchen, de la agencia espacial, antes de que comenzara el estudio.

¿Dónde ver la conferencia de la NASA?

La NASA reunió un equipo independiente de 16 expertos científicos, aeronáuticos y de análisis de datos con el objetivo de analizar los avistamientos de UAP desde una perspectiva lógica y científica. Puedes verlo aquí. A esto le seguirá una rueda de prensa en Washington, donde el panel discutirá sus hallazgos.

"Reconocemos que el interés público en los UAP es alto y que la demanda de respuestas es fuerte", dijo en mayo Daniel Evans, funcionario de la NASA a cargo del estudio.

El tema de los fenómenos aéreos no identificados (UAP) ha cobrado mayor interés luego de las declaraciones que dieron tres exmilitares de Estados Unidos, quienes en julio pasado juraron ante los congresistas que el Pentágono y el gobierno tienen en su poder las pruebas físicas de la existencia de vida extraterrestre. No obstante, que estos desean ocultar esetipo de información.

David Grusch fue el principal exmilitar denunciante ante la Cámara de Representantes. Durante 14 años fue oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, quien junto a dos expilotos aseguraron el avistamiento y experiencia con ovnis.

Por su parte, el Pentágono negó las declaraciones. “No se ha descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres”.

