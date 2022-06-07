Descubren dos naufragios en Colombia; el San José aún cargado con oro

Autoridades navales encargadas del monitoreo del submarino del galeón San José, cargado con oro, hundido hace más de 300 años en las Costas del Mar Caribe, localizaron dos naufragios más durante sus laboras, según informó el presidente de Colombia Iván Duque.

El galeón San José, que según los historiadores transportaba un tesoro que en la actualidad valdría miles de millones de dólares, fue hundido en 1708 cerca de la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano.

"Aunque esté sumergido este patrimonio, tiene hoy todas las garantías de protección a partir de miles de fotos que se tomaron a profundidades de más de 950 metros. Gracias a eso se hizo una reconstrucción sobre todo el mapa morfológico del área donde se encuentra este naufragio", dijo el mandatario colombiano.

Su eventual recuperación ha sido objeto de décadas de litigios y en marzo pasado el gobierno colombiano anuló un contrato con una empresa privada para sacar a la superficie el galeón.

Vehículo de exploración remota alcanzó los 950 metros de profundidad.

Con un vehículo de exploración remota, que alcanzó los 950 metros de profundidad, la Armada de Colombia se acercó hasta el galeón San José y verificó que "no ha sido intervenido" por humanos. "Todos los tesoros y los elementos que se encuentran allí se encuentran protegidos y que seguirá siendo así", dijo el almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante de la Armada.

Descubrieron otros dos naufragios cercanos.

En la exploración también se descubrieron otros dos naufragios cercanos, uno de las cuales correspondiente al periodo colonial y otro al periodo republicano de la historia colombiana, precisó Duque.

El gobierno de Colombia logró identificar y fotografiar espadas, una vajilla china y cañones del galeón. Estos últimos habrían sido fabricados en 1655 en las ciudades españolas de Sevilla y Cádiz. También algunos objetos de oro, como un lingote y macuquinas (monedas) de ocho reales.

"La idea no solamente es recuperarlo, sino tener unos mecanismos sostenibles del financiamiento de sus extracciones futuras, agregó el mandatario. "De esta manera se protege el tesoro, el patrimonio del galeón San José", concluyó.

Colombia robusteció sus capacidades de exploración submarina luego de que en 2015 fuera hallado el galeón San José, aún sin rescatar.

Podría haber otros naufragios en la región

La Armada tiene indicios de que en el área donde se encuentra el galeón San José podría haber otros naufragios. "Seguiremos trabajando en el futuro para poder explorar más de 13 sitios que podrían tener mayor información y ser sitio de naufragio en particular", indicó el director general marítimo, José Amézquita García.

España se sumó en 2017 a la disputa por el galeón y defiende la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, que Colombia no integra.

