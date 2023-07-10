Nayib Buekele, mandatario de El Salvador, elegido para competir por la presidencia en 2024

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, fue elegido este domingo por su partido como candidato para las elecciones presidenciales de principios de 2024, un paso más en el polémico objetivo del joven líder de extender su mandato, que inició en 2019.

Bukele anunció en septiembre que buscaría la reelección a pesar de que la Constitución prohíbe los mandatos consecutivos. En 2021, el máximo tribunal de El Salvador, cuyos miembros son designados por el Congreso controlado por el oficialismo, dictaminó que Bukele podía tentar la reelección, una decisión que provocó la condena internacional, incluso de Estados Unidos.

Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, quien tiene una intención de voto superior al 70% según recientes sondeos, y su actual vicepresidente Félix Ulloa aún deben inscribirse oficialmente como aspirantes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El binomio fue la única opción del partido Nuevas Ideas durante sus elecciones internas.

Los salvadoreños acudirán a las urnas el 4 de febrero para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2029 y diputados hasta 2027. Un mes después votarán por alcaldes e integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de controversiales reformas que redujeron el número de diputados y municipios del país.

“Hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra”. Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Dicen los medios de Soros que los salvadoreños no pueden decidir por si mismos.



Pero hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra.



La DEMOCRACIA se escribe de abajo hacia arriba. https://t.co/L4QBGt0dz0 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 10, 2023

¿Quíen es Nayib Bukele?

Bukele, un empresario de 41 años devenido en político, asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019 tras arrasar en las presidenciales de ese año y romper con 30 años de bipartidismo entre el derechista ARENA y el izquierdista FMLN.

Su "guerra" contra las pandillas en El Salvador le ha granjeado al presidente una popularidad sin precedentes, a pesar de que ha sido señalado por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por supuestas violaciones a los derechos humanos y por negociar privilegios con los delincuentes.

El mandatario ha negado rotundamente los señalamientos, pero ese comportamiento no ha sido extraño en El Salvador. En mayo, el expresidente Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión por negociar con las pandillas.

¿Puede Nayib Bukele reelegirse, aunque laConstitución lo prohíbe?

Pese a que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, el mandatario de 41 años podrá buscar permanecer en el cargo debido a que dicha sala emitió una resolución en la que interpretó que un artículo de la Carta Magna permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión, y que será el pueblo quien tomará la decisión final en las urnas.

No obstante, abogados constitucionalistas en El Salvador sostienen que la postulación de Bukele viola al menos cuatros artículos de la Constitución, entre ellos el 154, que establece que el periodo presidencial será de cinco años, y comenzará y terminará el día primero de junio.