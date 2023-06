“Ser o no ser”: El nearshoring y su potencial en México

Si algo ha tomado protagonismo económico en los últimos años ha sido el nearshoring, sí, la famosa relocalización manufacturera de empresas transnacionales.

Algo así como lo que sucedió en la década de los 90 en México, tras la firma del TLCAN, que entre otras muchas cosas permitió a ciudades fronterizas aprovechar su cercanía con Estados Unidos y convertirse en el campo de grandes navieras maquiladoras.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en nuestro país existen, al menos, 6 estados con alto potencial para beneficiarse del nearshoring, sin embargo… las condiciones no están puestas

Cuando Hamlet pronunció “Ser o no ser, esa es la cuestión” jamás imaginó que su frase encumbró el dilema humano: “renovarse o morir”. No obstante, lo que no dejó claro Shakespeare es: ¿qué pasa cuando se quiere renovar, pero no se puede?

Algunos sin agua, otros sin mano de obra: ¿Qué le falta al país para el nearshoring?

Tal como le puede suceder a México, pues de acuerdo con el IMCO, existen grandes retos a resolver antes de que nuestro país logre captar oportunidades de crecimiento económico. Por ejemplo, para estados como Nuevo León, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, la disponibilidad de agua es un reto pendiente.

Un caso diferente al de estados del sur como Guerrero y Oaxaca, que si bien cuentan con los recursos naturales suficientes, carecen de mano de obra calificada, transporte público y escasas instituciones educativas.

Y es que debemos tener en claro que no solo es un elemento el propiciador del nearshoring, sino el conjunto de varios (analizados por el IMCO), es decir; indicadores sobre vivencia y servicios básicos muestra que en Oaxaca y Guerrero al menos el 10% de las viviendas carece de agua entubada y drenaje.

Y qué decir del número de instituciones de educación superior por entidad federativa, pues mientras Hidalgo cuenta con más de 500 instituciones, Oaxaca apenas supera las 300.

Ahora, es importante señalar que estos resultados estatales no son nuevos y la pregunta es ¿qué han hecho los gobiernos anteriores y los actuales? Porque es lamentable que frente a una gran oportunidad económica y de desarrollo que apunta a nuestro país, no tengamos la capacidad suficiente para hacerle frente.

Porque mientras no tengamos políticas públicas adecuadas para cada rezago y problemática social, el desarrollo nacional se verá mermado.