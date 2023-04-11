Nebulosa del Cangrejo captada por el satélite “IXPE” de la NASA, la mejor imagen del objeto celeste

La NASA informó acerca de su más reciente registro de la icónica Nebulosa del Cangrejo. Por medio del satélite "Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)", se pudo tomar la mejor imagen, hasta el momento, de este objeto celeste.

Conforme a un estudio, publicado por la revista Nature Astronomy, "estos nuevos hallazgos ayudan a resolver misterios de larga data sobre la bien estudiada Nebulosa del Cangrejo y abren nuevas preguntas para estudios futuros”.

Muestra de lo anterior es la más reciente imagen que se logró gracias al IXPE, que se puede traducir como "Explorador de polarimetría de rayos X de imágenes". En la imagen se puede observar el campo magnético de la Nebulosa del Cangrejo que es muy parecida al de su compañera, la nebulosa del "Viento Vela Pulsar", ya que también cuenta con una forma similar a la de una dona.

El IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), fue creado con el objetivo de recopilar mediciones mucho más detalladas de esta nebulosa y de otros objetos cósmicos. Cabe recordar que el 22 de febrero del año de 1971, un cohete de sondeo despegó de Wallops Island en Virginia, con sensores especializados dirigidos hacia la Nebulosa del Cangrejo, un objeto cósmico brillante a 6 mil 500 años luz de distancia.

Espectacular imagen de la nebulosa del Cangrejo, el resto de la supernova SN 1054 situada en la constelación de Tauro, a 6.300 años luz de la Tierra. Ha sido captada por el observatorio espacial IXPE. https://t.co/gIZhHbc6wG Vía @NASA pic.twitter.com/rEFpPAGX0K — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) April 11, 2023

Histórica vista de icónica Nebulosa del Cangrejo captada por IXPE de la NASA

Los astrónomos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), han quedado sorprendidos acerca de que las áreas de turbulencia del campo magnético de esta Nebulosa del Cangrejo, fueran más irregulares y asimétricas de lo que se esperaba.

Niccolò Bucciantini, astrónomo del Observatorio de Arcetri en Florencia, Italia y quien es el autor principal del estudio, señala que: "Esta es una clara indicación de que incluso los modelos más complejos desarrollados en el pasado, con el uso de técnicas numéricas avanzadas, no capturan completamente la complejidad de este objeto".

Por su parte, Michela Negro, científica investigadora del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA afiliado a la Universidad de Maryland, Baltimore, y coautora del estudio, agrega que: "El Cangrejo es uno de los objetos astrofísicos de alta energía más estudiados en el cielo. Por lo tanto, es extremadamente emocionante que podamos aprender algo nuevo sobre este sistema mirando a través de las -lentes polarizadas- de IXPE".

La icónica y bien estudiada Nebulosa del Cangrejo, es considerada por los científicos como un objeto cósmico brillante que está ubicado a unos 6 mil 500 años luz de distancia de la Tierra.

¿Qué es un año luz?

Para medir la distancia de la mayoría de los cuerpos del espacio, científicos utilizan los denominados años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año terrestre. Un año luz equivale aproximadamente a 9 billones de kilómetros (cerca de unos 6 billones de millas). ¡Es decir un 9 con 12 ceros a la derecha: 9,000,000,000,000.