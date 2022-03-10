Continúan negociaciones en busca de alto al fuego en Ucrania

En Turquía se realizó la reunión entre los cancilleres de Ucrania Dmytro Kuleba y el de Rusia Serguéi Lavrov, pero se informó que no hubo avances en las negociaciones para un alto el fuego. Rusia ha rechazado este jueves un alto el fuego de 24 horas reclamado por Ucrania y ha acusado al Gobierno de Volodímir Zelenski de no permitir la salida de refugiados.

El primer encuentro de alto nivel desde el inicio de la guerra después de otros tres celebrados sin éxito en Bielorrusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que no hubo acuerdo para un cese el fuego: "He venido con un propósito humanitario para salir de la reunión con la decisión de mantener un corredor humanitario. Lamentablemente, el ministro Lavrov no estaba en condiciones de comprometerse a ello, pero mantendrá correspondencia con las autoridades respectivas".

Kamala Harris en Polonia

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se reunió con el presidente de Polonia Andrzej Duda y externó que harán todo junto en asociación, en solidaridad para apoyar lo que sea necesario en este preciso momento en términos de las necesidades humanitarias y de seguridad de Ucrania y el pueblo ucraniano.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha acusado este jueves a Rusia de haberse embarcado en una estrategia de bombardeo sistemático de las ciudades ucranias, es decir a los civiles, ante el fracaso de la guerra relámpago, y ha afirmado que el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá que responder por esos hechos.

Serguéi Lavrov justifica ataque a hospital

Serguéi Lavrov Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, justificó el ataque ruso al hospital infantil que dejó al menos tres muertos y 17 heridos: "El hospital pediátrico de Mariúpol servía de base a nacionalistas ucranianos". El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, describió el ataque aéreo ruso contra el hospital como un "crimen de guerra" después de que provocó la condena internacional.

Mariupol es clave para Rusia, pues le permitiría establecer un corredor desde las repúblicas separatistas del Donbás hasta la península de Crimea.

Las autoridades ucranianas han abierto este jueves nuevamente 7 corredores humanitarios, siete en total, para evacuar a la población civil de algunas de las ciudades más importantes del país atacadas por los rusos.

Millones de refugiados

Más de 2.3 millones de personas han huido de Ucrania desde el pasado 24 de marzo, cuando empezó la invasión rusa de este país, según los datos que ha publicado este jueves en su página web la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU.

Además, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) estimó ayer que deberá ayudar a más de tres millones de ucranios con donaciones de comida. Y la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España (Acnur), María Jesús Vega, ha señalado que, si la escalada prosigue, hasta 12 millones de ucranios necesitarán en breve ayuda humanitaria para sobrevivir.

En apenas dos semanas de guerra, Polonia ha recibido ya casi 13 millones. Es el 60% de los 2.15 millones de ucranios que han cruzado a los países vecinos huyendo de la ofensiva rusa, en el éxodo más rápido en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial, según los últimos datos de la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur.

Prácticamente, todos los refugiados ucranios tienen un techo, gracias sobre todo a familiares, amigos, ONG, voluntarios, empresas y autoridades locales.

Soldados fallecidos

El director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier externó que el número de soldados de Rusia fallecidos puede rondar entre los 2,000 y los 4,000 militares rusos fallecidos en combate.

Las peticiones que Rusia ha hecho a Ucrania para avanzar en estas negociaciones de un alto al fuego son el reconocimiento de las repúblicas separatistas del Donbás (Donetsk y Lugansk), de la anexión de Crimea por parte de Rusia (una península anexionada por Moscú en 2014 tras un referéndum ilegal que la comunidad internacional no reconoce), la creación de una nueva constitución que reconozca el estatus neutral de Ucrania y la desmilitarización del país.

