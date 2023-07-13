Nepal prohíbe vuelos “no esenciales” en helicóptero tras muerte de 5 mexicanos

Nepal prohibió los vuelos “no esenciales” en helicóptero, incluidos los turísticos, durante los próximos dos meses debido al accidente aéreo donde murieron cinco mexicanos integrantes de una familia, cerca del Monte Everest.

“Los vuelos no esenciales, como los vuelos de montaña, las operaciones de carga externa y (el ritual de) la lluvia de flores desde helicópteros estarán restringidos hasta septiembre", informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) a través de su cuenta de Twitter.

Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) has issued new regulations to ensure the safety of helicopter flights. pic.twitter.com/8JLFzqbnzy — Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) July 12, 2023

Nepal tiene un grave historial de accidentes aéreos, debido a que muchas aerolíneas vuelan en aeropuertos pequeños en colinas remotas y cerca de picos envueltos en nubes. El país del Himalaya tiene ocho de los 14 picos más altos del mundo.

El peor accidente aéreo ocurrido en la nación asiática en los últimos 30 años se cobró la vida de 71 personas en enero, cuando un avión cayó cerca de la ciudad turística de Pokhara.

Además, la Unión Europea ha prohibido la entrada en su espacio aéreo de todas las compañías aéreas nepalíes por motivos de seguridad.

Mueren 5 mexicanos en un accidente aéreo en Nepal

El pasado 11 de julio, cinco turistas mexicanos y el piloto nepalí de un pequeño helicóptero de la compañía privada Manang Air murieron al estrellarse el aparato cuando regresaban de contemplar las cumbres del Himalaya, entre ellas el Everest.

Las autoridades de Nepal formaron un comité de investigación para averiguar qué causó el mortal accidente. Actualmente el país se encuentra en plena temporada anual de monzones que va de junio a septiembre.

No obstante, un portavoz de la aerolínea indicó que el clima era bueno por lo que de momento no podrían asegurar qué había causado el accidente y se tenía que investigar a fondo.

El avión donde viajaban los cinco mexicanos pertenecía a Mang Air, despegó de Surke, cerca de Lukla en la región del Everest, a las 10:04 (hora local) en direcciona Katmandú, capital de Nepal; no obstante se perdió contacto con la aeronave 10 minutos después del despegue.