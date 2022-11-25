Neymar se perderá 2 partidos en Qatar 2022 por lesión

Los brasileños Neymar y Danilo se perderán lo que queda de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 después de sufrir una lesión durante el encuentro contra Serbia, en el que la verdeamarela ganó 2-0.

Durante su partido debut en Qatar 2022, Neymar se torció el pie derecho, después del accidente, el delantero brasileño se quedó unos minutos en el campo; sin embargo, tuvo que ser reemplazado e irse a la banca, donde se le vio llorar.

La lesión de Danilo fue en el tobillo izquierdo y también tendrá que descansar los próximos dos partidos.

Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil, informó que Neymar y Danilo se sometieron a una resonancia magnética después del partido contra Serbia y encontraron daños en los ligamentos del tobillo de ambos jugadores.

“No tendremos a los dos jugadores para nuestro próximo partido, pero siguen en tratamiento. Con nuestro objetivo de intentar recuperarse a tiempo para este torneo”, indicó Lasmar en conferencia de prensa enQatar 2022.

|Reuters

Además de los problemas de Neymar y Danilo, el extremo Antony y el mediocampista Lucas Paquetá están enfermos y también podrían perderse el partido contra Suiza el lunes en Qatar 2022.

¿Cuál será el próximo partido de Brasil en Qatar 2022?

Brasil encabeza el Grupo G y ahora se enfrentará a Suiza y Camerún, sin su jugador más famoso, Neymar, ni el siempre confiable lateral Danilo, aunque el médico del equipo solo confirmó que se perderían el partido contra Suiza.

Las lesiones de Neymar

Cabe recordar que Neymar ha tenido problemas en el pie y el tobillo derecho durante varios años.

En la Copa del Mundo de 2014 sufrió una lesión en la espalda en la victoria de cuartos de final sobre Colombia, lo que lo descartó de la derrota de semifinales por 7-1 ante Alemania.

